Messi-mania in Parijs: supporters wachten superster al op

Maandag, 9 augustus 2021 om 13:49 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:54

In Parijs is al sprake van lichte Lionel Messi-mania. Hoewel nog onzeker is of de aanvaller maandag al verschijnt bij Paris Saint-Germain, wacht een groep supporters sinds maandagochtend al op zijn komst. De autoriteiten zijn inmiddels bezig met crowdcontrolmaatregelen rondom het stadion, om de situatie in bedwang te houden. Enkele Franse journalisten meldden maandagmiddag dat Messi op weg is naar Parijs, maar Le Parisien heeft van politiebronnen vernomen dat de Argentijn maandag nog niet verwacht wordt op luchthaven Le Bourget.

Supporters wachten al sinds maandagochtend op de mogelijke komst van Lionel Messi.

Politieagenten brengen linten aan om de omgeving rond het Parc des Princes af te zetten.

Er worden crowdcontrolmaatregelen genomen om de situatie rondom het stadion in bedwang te houden.

?? La hype au bourget, c'est fou, on attend Messi comme jamais ! pic.twitter.com/2sFSL9Y0hF — Media Parisien (@MediaParisien) August 9, 2021