De 24-jarige die het profvoetbal achter zich liet om zaakwaarnemer te worden

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 00:00

Shelton Spier hakte eerder deze zomer een opvallende knoop door. De voormalig vleugelverdediger van onder meer Watford besloot op 24-jarige leeftijd een punt achter zijn profloopbaan te zetten, om verder te gaan als zaakwaarnemer en samen met drie compagnons een voetbalacademie op te zetten. Spier probeert als zaakwaarnemer spelers te begeleiden op een manier hoe hij tijdens zijn eigen actieve carrière niet altijd begeleid is.

Door Chris Meijer

Spier mag dan pas 24 jaar oud zijn, in het voetbal heeft hij al een heel leven achter zich. Hij speelde in de jeugd voor Almere City, DWS en het Belgische KV Turnhout, voordat hij op zijn zeventiende de oversteek naar Engeland maakte om voor Watford te spelen. Na twee jaar begon een trektocht langs alle uithoeken van Europa: hij speelde voor SV Honnepel-Niedermormter in Duitsland, moest in Griekenland vluchten voor de maffia, werkte een stage af bij het Welshe Connah's Quay Nomads, speelde in Georgië voor FC Gagra en keerde bij Crawley Town nog kort terug in Engeland. Van iedereen die hij tijdens deze reis ontmoette, sloeg hij het telefoonnummer of mailadres op. “Van clubs, technisch directeuren of zaakwaarnemers die contact hebben gezocht. Je weet hoe het gaat als voetballer: ik weet niet hoe, maar iedereen komt aan je nummer of je mailadres. Ik heb een telefoon waar alle contacten in zitten, die zal ik nooit weg doen.”

Al toen Spier nog als tiener in Engeland speelde, kreeg hij geregeld telefoontjes of berichtjes. Of hij niet toevallig wat kon regelen in Engeland? En hoe had hij de overstap naar Watford kunnen maken? “Toen deed ik het puur om jongens te helpen die mij ook zouden helpen in dezelfde situatie. Altijd heb ik al achter de schermen jongens geholpen met leuke transfers. Maar toen voelde ik mezelf nog voetballer, je kunt niet allebei doen. Meestal als je twee dingen tegelijk doet, haal je nooit het maximale eruit en dat is wel belangrijk”, legt Spier uit. Eerder deze zomer hakte hij de knoop door: hij zette een punt achter zijn nog prille loopbaan en besloot zich voortaan volledig te focussen op een baan als zaakwaarnemer. “Op een gegeven moment wil ik wel weer op een iets lager niveau gaan voetballen, maar mijn focus ligt op mijn maatschappelijke carrière.”

Samen met Shaquille Prijor, Fahd Aktaou en Ismail Hussein zette Spier een academie op, waar in hun ogen talentvolle spelers vier keer per week kunnen trainen en tevens in wedstrijdverband spelen. Prijor (speelde voor onder meer Almere City en Roda JC en in België, Portugal en Georgië) en Aktaou (speelde voor onder meer sc Heerenveen, Almere City, FC Dordrecht en Heracles Almelo en in Marokko, Italië en Bulgarije) werken daarin als trainers, terwijl Hussein (speelde op Cyprus en in Engeland) als scout fungeert en vanuit zijn netwerk interessante spelers aanlevert. Het grote verschil tussen Spier en zijn compagnons: zij hebben nog geen punt gezet achter hun actieve carrière. Spier hoopt hen deze zomer nog ‘weg te kunnen brengen’, zoals hij het zelf noemt.

Door zijn eigen, rijke ervaringen weet Spier hoe belangrijk een zaakwaarnemer kan zijn. Toen Spier, zoals hij het zelf noemt, bij Watford in zijn prime zat, stonden de adviseurs in de rij om met hem in zee te gaan. “Maar toen het minder ging, was er niemand meer die naar me omkeek. Dat raakt me een beetje, ik weet hoe het is. Zaakwaarnemers gaan liever met iemand in zee die bij een club zit, want dat is makkelijker. Voor mij draait het er niet om het meeste geld te verdienen”, vertelt Spier. Hij lepelt een anekdote op over een deal met een club op het tweede niveau van Zweden, waarvoor hij moest samenwerken met een Engelse zaakwaarnemer. “Hij vroeg of we commissie zouden krijgen. Daar had de club geen geld voor. Toen deed die zaakwaarnemer het niet, omdat hij het niet interessant vond.”

Hoe ineens vijftien Nederlanders tegelijk naar de Engelse tiende divisie trekken

Ismail Hussein was een jaar geleden een van de vele Nederlandse spelers die naar Durham City trok.

“Dan geef je niet om je speler, maar alleen om de commissie. Je ontneemt de kans van een jongen om zelf geld te verdienen. Doe je dit werk voor jezelf of om spelers te ontwikkelen? Ik vind het gewoon leuk om die jongens een kans te geven. Dan kunnen ze het goed doen en verdien je er een paar jaar later alsnog aan. Maar zij kijken puur op de korte termijn. Dat vind ik jammer”, vervolgt hij hoorbaar verontwaardigd. “De meeste zaakwaarnemers kunnen alleen jongens begeleiden die er al zijn. Maar dat kan iedereen. Clubs komen wel aan je nummer, dat is niet zo moeilijk. Je moet de jongens kunnen helpen die vergeten zijn. Dán ben je een goede zaakwaarnemer. Ik ken veel jongens bij wie het even tegen zat, die clubloos werden en voor wie zaakwaarnemers niks meer konden betekenen. Dan denk ik: daar ben je toch zaakwaarnemer voor? Zaakwaarnemers praten veel en doen weinig. ‘Je cv is niet goed, je hebt afgelopen jaar weinig gevoetbald’, krijg je dan te horen. Maar ik kan dat dus wel, als iemand die net gestopt is met voetballen.”

“Neem Geronimo Comvalius”, zegt Spier om zijn argument kracht bij te zetten. “Een heel goede speler, maar hij heeft nog nooit voor een profclub gespeeld. Ondanks dat hij wel de kwaliteiten daarvoor had. Hij heeft nooit de juiste begeleiding gehad. Ik heb hem geholpen, regelde een stage bij Nocerina in de Serie D en nu gaat hij uiteindelijk naar Spanje.” Spier regelde voor Comvalius, Hussein en Jairo Fernandez een dienstverband bij Atlético Benidorm. Juraichel Ritfeld, Kalleb Mambo en Quentin van Veenendaal maakten via de kersvers zaakwaarnemer een overstap naar het Sloveense Postojna. Ook in het vrouwenvoetbal lukte het al drie transfers af te ronden, want Indy Spaan, Hajar Tahiri en Rachel van Netten vervolgen hun loopbaan bij UMF Afturelding op IJsland. Tot slot trok voormalig Ajax- en FC Utrecht-jeugdspeler Mounir Mounji naar het Oostenrijkse SK Bischofshofen.

“Mounir was een groot talent bij FC Utrecht, maar door bepaalde factoren is het niet gelopen zoals het moet gaan. Hij is naar de Koninklijke HFC gegaan, verloor daar het plezier in het voetbal en speelde vervolgens in de derde klasse bij Olympia Haarlem voor de lol. Dat is vrij laag, als je nog in je hoofd hebt om het profvoetbal te halen. Maar ja, dat zijn jongens die ik vanuit mijn jeugd zelf ken. Ik weet dat die jongens goede voetballers kunnen worden, als ze de juiste begeleiding en de tijd krijgen. Er blijven clubs komen die bellen of appen dat ze een speler op een bepaalde positie zoeken.” Spier maakt naar eigen zeggen geen onderscheid tussen spelers uit het prof- of amateurvoetbal. Hij begeleidt bijvoorbeeld ook Badr Oulad Abdellah, een groot talent van KV Mechelen dat afgelopen tijd stages afwerkte bij Torino, Perugia en Monza in Italië. “Ik heb jongens die op verschillende niveaus voetballen. De ene speelt op het hoogste niveau in België en kan direct naar een grote club, de ander zit nog bij de amateurs. Ik maak geen onderscheid als ik in de speler geloof, voor mij is iedereen gelijk. De jongen die nu minder interessant is, kan over twee jaar zomaar veel interessanter zijn. Dát is voetbal. En misschien haalt hij niet het profvoetbal, maar de Tweede- of Derde Divisie. Dat is ook hartstikke mooi.”

“Ik vind het juist leuk om dit soort jongens te helpen, want ik weet dat wanneer zij een kans krijgen in de top van de Keuken Kampioen Divisie of onderkant van de Eredivisie kunnen spelen. Het is zonde als dat soort jongens niet geholpen wordt. Voor sommige jongens heb ik een zwak, omdat ze door bepaalde mensen zijn tegengehouden om te komen waar ze kunnen komen”, gaat Spier verder. “Ik zeg niet dat het makkelijk is om jongens uit het amateurvoetbal weg te brengen. Zeker niet. Ik investeer er wel tijd in, door persoonlijk langs te gaan bij clubs en ze te vertellen over de speler. Dan neemt een club je ook serieuzer, omdat ze in de gaten hebben dat ik helemaal daar naartoe komt vliegen.”

Spier legt uit dat hij spelers niet direct vastlegt, maar in eerste instantie alleen een mandaat wil om met clubs te kunnen onderhandelen. “Omdat ik zo loyaal naar de jongens ben en ze zien hoe ik te werk ga, tekenen ze vaak alsnog bij me als ze een club hebben gevonden. Dat is een waardering, dan komt het van twee kanten. Ik zie de behoefte niet om jongens voor twee jaar vast te leggen, waardoor de mogelijkheid bestaat dat hij twee jaar clubloos blijft. Want een contract bij mij maakt ze direct minder interessant voor andere partijen. Ik beloof niemand wat. Daardoor heb ik ook geen jongens achter mijn rug die zeggen: ‘Je zei dat ik daar naartoe zou gaan!’”

De aanmeldingen stromen de laatste tijd binnen bij de academie en Spier probeert voorlopig nog iedereen te helpen in wie hij het ziet zitten. “We hebben een vaste groep, maar er komen ook altijd nieuwe jongens bij. Iedereen moet een eerlijke kans krijgen, dus ik laat de nieuwe jongens ook vaak starten in de wedstrijden. Het maakt mij niet uit als we die wedstrijden verliezen, want ik wil zien wat die jongens kunnen”, benadrukt Spier. Hoe voorziet hij de toekomst van de academie en als zaakwaarnemer? “Ik kan op een hoger platform hetzelfde doen met jongens die in het eerste van Ajax gaan spelen. Dat is mijn doel, om dat soort jongens te helpen in hun carrière. Iedere speler heeft zijn eigen carrière en ik wil het maximale uit iedereen die ik begeleid halen. Dat ik de trigger kan geven om het maximale uit zichzelf te halen.”