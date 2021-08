VfL Wolfsburg uit DFB-Pokal gezet na blunder Van Bommel

Maandag, 16 augustus 2021 om 18:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:42

VfL Wolfsburg wordt uit het bekertoernooi gezet in Duitsland. De ploeg van Mark van Bommel won vorige week zondag weliswaar met 1-3 van Preussen Münster na verlenging, maar de trainer voerde te veel wissels door. Hij bracht zes invallers binnen de lijnen, terwijl er slechts vijf zijn toegestaan in bekerwedstrijden. Wolfsburg kan nog wel in beroep gaan tegen het vonnis.

Van Bommel voerde drie wissels door in de reguliere speeltijd en vervolgens nog drie in de extra tijd. De regels van de DFB staan dat niet toe en volgens Kicker maakte scheidsrechter Christian Dingert in zijn wedstrijdrapport melding van de overtreding. In de regels van de DFB valt te lezen dat 'vijf wissels mogelijk zijn in het nieuwe seizoen' en dat 'een extra wissel in de verlenging niet is toegestaan'.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Kicker zou Wolfsburg tijdens de wedstrijd aan de vierde official hebben gevraagd of een extra wissel toegestaan was. Kicker schreef dan ook dat de arbitrage in gebreke bleef, maar dat Wolfsburg ook in de spiegel moet kijken. Het toonaangevende blad sprak van een 'diepe kras' voor Wolfsburg en voor Van Bommel. "De imagoschade voor de Champions League-deelnemer is groot. Blijkbaar is er geen kennis van de regels en weerhielden de twijfels hen er ook niet van om nog een zesde wissel door te voeren", schreef Kicker maandag.

Wolfsburg dacht tijdens de wedstrijd goed weg te komen tegen de vierdedivisionist: Josip Brekalo voorkwam met een treffer in de negentigste minuut dat Preussen Münster er in de reguliere speeltijd met een zege aan de haal ging; Wout Weghorst zorgde in de verlenging voor de 1-2, waarna Ridle Baku de eindstand op het scorebord zette.

Directeur Jörg Schmadtke erkende maandag op de clubsite dat Wolfsburg 'een fout' heeft gemaakt in de bekerwedstrijd. "Dit is extreem frustrerend, maar kan helaas niet worden teruggedraaid. We gaan de kwestie intern analyseren en ervoor zorgen dat zoiets niet nog een keer gebeurt. Het is nu zaak om de sportieve uitdagingen die ons te wachten staan met beide handen aan te grijpen. We zijn allemaal teleurgesteld, maar er zijn ervan overtuigd dat we onze sportieve ontwikkeling kunnen voortzetten zonder persoonlijke consequenties te trekken. Ondanks alle woede en frustratie moeten we het hoofd koel houden, ook al hebben we kort overwogen om iedereen in te schrijven voor een cursus 'correct lezen'. Na zorgvuldig te hebben gereflecteerd hebben we besloten dat niet te doen."