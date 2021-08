De waanzinnige opstellingen van Paris Saint-Germain met Messi

Maandag, 9 augustus 2021 om 12:00 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:23

Paris Saint-Germain begint met een ijzingwekkend sterk team aan het nieuwe seizoen. Na de verwachte komst van Lionel Messi kan Mauricio Pochettino verschillende dreamteams samenstellen. We hebben vier mogelijkheden op een rij gezet voor de trainer, die in de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen tegen Troyes (1-2 zege) koos voor een 4-4-2-opstelling maar nu een droomvoorhoede van drie man tot zijn beschikking heeft.



Optie één: 4-2-3-1

Pochettino kan opteren voor een 4-2-3-1-formatie met Kylian Mbappé als enige spits. Hij zou met Neymar, Messi en Ángel Di María in zijn rug kunnen spelen, terwijl Marco Verratti en Georginio Wijnaldum voor de balans op het middenveld zorgen. Als Neymar en Di María naar binnen trekken, kunnen Juan Bernat en Achraf Hakimi eroverheen gaan op de flanken.

Het artikel gaat verder onder de video Highlights | Troyes - PSG | Succesvol competitiedebuut voor Wijnaldum Meer videos

Optie twee: 3-4-3 (A en B)

Een andere mogelijke variant is de 3-4-3-formatie, met een voorhoede bestaande uit Neymar, Mbappé en Messi. We hebben twee 3-4-3-formaties samengesteld, die op drie posities verschillen. In de ene variant spelen Bernat en Hakimi als links- en rechtshalf en staat Presnel Kimpembe rechts achterin; in de andere variant is Hakimi achterin opgesteld en worden de flanken op het middenrif bezet voor Leandro Paredes en Di María.

Optie drie: 4-3-3

Tot slot kan Pochettino kiezen voor een wat meer behoudende 4-3-3-opstelling, met Ander Herrera en Idrissa Gueye op het middenveld. Ditmaal heeft Layvin Kurzawa een plek als linksachter, al speelde Abdou Diallo tegen Troyes op die positie. Met spelers als Thilo Kehrer (verdediging), Danilo (middenveld) en Julian Draxler (middenveld) achter de hand valt sowieso te verwachten dat Pochettino veel gaat rouleren in het nieuwe seizoen.