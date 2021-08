Paris Saint-Germain kondigt komst van Lionel Messi officieel aan

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 15:42 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:47

De kogel is door de kerk: Lionel Messi is speler van Paris Saint-Germain. De grootmacht uit de Ligue 1 maakt via een video op Twitter officieel melding van de komst van de zesvoudig Wereldvoetballer van het Jaar. Messi komt transfervrij over van Barcelona, dat er vanwege financiële problemen niet in slaagde om zijn aflopende contract te verlengen. Zondag nam Messi tijdens een emotionele persconferentie al afscheid van de club waar hij uitgroeide tot wereldster. Messi zal woensdagochtend om 11.00 uur tijdens een speciaal ingelaste persconferentie worden gepresenteerd bij PSG.

Voor Messi komt na zeventien jaar een einde aan zijn dienstverband bij Barcelona. In maart van dit jaar ging hij met zijn 768e wedstrijd voor de club de boeken in als de speler met de meeste wedstrijden aller tijden voor de club. Daarmee verbrak Messi het record van zijn voormalig ploeggenoot Xavi, die tussen 1998 en 2015 voor Barça uitkwam. Al sinds 2012 is Messi de clubtopscorer aller tijden van Barcelona. In totaal strandt hij op 672 goals en 305 assists in clubverband.

Messi barstte zondag al in tranen uit toen hij het podium opstapte. “Goedemorgen, ik weet niet zeker of ik in staat ben om te praten”, begon Messi toen hij op de persconferentie verscheen. “De afgelopen dagen heb ik veel nagedacht over wat ik moest zeggen. Het is moeilijk na zoveel jaren, ik ben hier al mijn hele leven. Ik ben er nog niet klaar voor. Vorig jaar was ik er klaar voor om te vertrekken. Maar nu waren we overtuigd dat we thuis zouden blijven, dat wilden we meer dan alles.” De Argentijn zei te hopen dat hij ooit 'op wat voor manier dan ook' kan terugkeren.

Als de medische keuring geen problemen oplevert, gaat Messi zijn handtekening zetten onder een tweejarig contract met een optie voor nog een seizoen. Transferexpert Romano meldt dat de Argentijn een jaarsalaris van 34 miljoen euro gaat opstrijken. Messi werd maandag al door verschillende Franse media in Parijs verwacht voor de medische keuring. Honderden supporters stonden de Argentijn op te wachten op het vliegveld. Dinsdag vond de vlucht van Barcelona naar Parijs plaats. Een vluchtradar die live door 70.000 mensen werd bekeken.

Messi is na Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum en Sergio Ramos de vijfde grote zomerse aanwinst van PSG. Les Parisiens zochten uren nadat bekend werd dat Barcelona Messi niet langer aan zich kon binden al contact en de onderhandelingen tussen beide partijen intensiveerden in de dagen erna. Messi nam zondag tijdens een persconferentie in het Camp Nou afscheid van Barcelona en ontkende destijds nog een akkoord met PSG, maar maakt nu toch na 21 jaar in Catalonië de overstap naar Parijs.