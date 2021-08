Blessure van Sergio Agüero lijkt veel zwaarder uit te vallen dan gedacht

Maandag, 9 augustus 2021 om 11:26 • Chris Meijer

De ernst van de kuitblessure van Sergio Agüero is nog erger dan aanvankelijk gedacht. Er werd zondag door Spaanse media zondag melding gemaakt over een afwezigheid van drie tot vier weken. RAC1 en Sport melden nu echter dat Agüero tien weken uit de roulatie zal zijn, waardoor hij pas halverwege november weer inzetbaar is voor trainer Ronald Koeman.

Agüero kampt met een scheurtje in een kuitspier van zijn rechterbeen. Spaanse media verzekerden zondag dat de medische staf van Barcelona ervan uitging dat de van Manchester City afkomstige spits drie tot vier weken afwezig zou zijn. Daarmee zou Agüero de eerste drie wedstrijden in LaLiga missen. Sport en RAC1 melden nu echter dat de ernst van de kuitblessure nog een stuk erger is.

Waar AS stelt dat Agüero in ieder geval tot oktober uit de roulatie zal zijn, melden Sport en RAC1 dat de Argentijnse spits pas halverwege november zijn officiële debuut voor Barcelona zal kunnen maken. De revalidatie van de kuitblessure zal volgens die lezing minimaal tien weken in beslag nemen. Agüero ontbrak zondag in de met 3-0 gewonnen wedstrijd om de Trofeo Joan Gamper tegen Juventus, evenals Frenkie de Jong, Ansu Fati en Ousmane Dembélé.

Er doken na het nieuws over de breuk tussen Barcelona en Lionel Messi berichten op dat Agüero onder zijn recent tot medio 2023 lopende contract uit wilde. Die berichten werden na het duel met Juventus door Koeman ontkracht. “Het is een leugen dat Agüero Barcelona wil verlaten. Hij heeft bij Barcelona getekend en kijkt er naar uit om te gaan spelen. Helaas is hij geblesseerd geraakt, waardoor hij niet heeft kunnen spelen. We moeten wachten tot hij weer fit is, in dat opzicht heeft hij een stap achteruit gezet. Hij trainde mee en toonde dat hij met zijn kwaliteiten veel kan bijdragen aan ons team.”