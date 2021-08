Koeman weerlegt ‘leugen’: ‘Hij toonde kwaliteiten die veel kunnen bijdragen’

Maandag, 9 augustus 2021 om 10:21 • Chris Meijer

Ronald Koeman heeft de geruchten over een vertrek van Sergio Agüero bij Barcelona ontkracht. De oefenmeester noemt die berichten na afloop van de met 3-0 gewonnen wedstrijd om de Trofeo Joan Gamper tegen Juventus tegenover de Spaanse media ‘een leugen’. Het debuut van Agüero laat echter nog wel even op zich wachten, want hij kampt met een kuitblessure.

“Het is een leugen dat Agüero Barcelona wil verlaten. Hij heeft bij Barcelona getekend en kijkt er naar uit om te gaan spelen. Helaas is hij geblesseerd geraakt, waardoor hij niet heeft kunnen spelen. We moeten wachten tot hij weer fit is, in dat opzicht heeft hij een stap achteruit gezet. Hij trainde mee en toonde dat hij met zijn kwaliteiten veel kan bijdragen aan ons team”, zo tekenen onder meer Sport en Marca op uit de mond van Koeman. Er doken na het nieuws over de breuk tussen Barcelona en Lionel Messi berichten op dat Agüero onder zijn recent tot medio 2023 lopende contract uit wilde.

Koeman lijkt nog even geduld te moeten hebben met Agüero. Hij kampt met een scheurtje in een kuitspier van zijn rechterbeen. Hoewel enkele medische tests de ernst van de blessure nog moeten uitwijzen, verzekeren Spaanse media dat de medische staf van Barcelona al uitgaat van een afwezigheid van drie tot vier weken. Dat betekent dat hij hoe dan ook de eerste drie duels in LaLiga mist. RAC1 meldt zelfs dat Agüero pas in november inzetbaar zal zijn bij Barcelona.

“We hebben Memphis vastgelegd, die was tegen Juventus heel effectief. Natuurlijk moeten we nu de beste speler ter wereld missen, maar dat moeten we accepteren. Je kunt niet in het verleden leven, we hebben veel toekomst met dit team”, verwijst Koeman naar het vertrek van Lionel Messi. “Het is heel moeilijk voor iedereen, maar de bladzijde moet worden omgeslagen. We kunnen deze situatie niet veranderen. Anderen kunnen ook op zijn positie spelen en een leidende rol krijgen.”

Koeman is bijzonder te spreken over Yusuf Demir, die tijdens de voorbereiding een goede indruk achterlaat. “Als hij gebruik maakt van de kansen die hij krijgt, kan hij onderdeel uitmaken van het eerste elftal”, stelt Koeman, die tevreden is over het resultaat tegen Juventus. “We haalden een goed niveau. Neto speelde erg goed. We hebben een volgende stap kunnen zetten. Als de jongens die op de Olympische Spelen hebben gespeeld (Pedri en Eric Garcia, red.) terugkomen, zal het alleen maar beter worden. We liggen in ieder geval op koers richting de eerste competitiewedstrijd.”