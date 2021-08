Feyenoord troeft Werder af en strikt met Aursnes ‘de beste speler van Molde’

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 17:03 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:08

Feyenoord heeft de komst van Fredrik Aursnes bevestigd. De 25-jarige verdedigende middenvelder komt over van Molde FK. Het is vooralsnog onbekend welk bedrag gemoeid is met de overgang van de Noor, die in Nederland wordt herenigd met landgenoot Marcus Pedersen. Eerder deze zomer maakte ook Pedersen de overstap van Molde naar Feyenoord.

Aursnes werd in Duitsland ook in verband gebracht met Werder Bremen, maar kiest dus voor de Eredivisie. Hij wordt mogelijk gehaald als alternatief voor Joey Veerman, die te duur lijkt voor Feyenoord. Aursnes was een vaste basisspeler bij Molde, de huidige koploper van de Noorse Eliteserien. Hij speelde sinds hij in 2016 overkwam van het Noorse IL Hödd in totaal 194 officiële wedstrijden voor Molde, waarin hij 20 keer scoorde en 32 assists verzorgde. Aursnes heeft ervaring in de groepsfase van de Europa League en in de voorrondes van de Champions League. Ook speelde hij deze zomer al mee in de drie voorrondewedstrijden van Molde in de Conference League.

De controleur werd in juni beloond voor zijn ontwikkeling met een debuut in het nationale elftal. Hij maakte als invaller zijn opwachting in de vriendschappelijke interland tegen Griekenland (1-2). Door André Bergdölmo, oud-speler van Ajax en voormalig international van Noorwegen, werd hij in gesprek met Voetbal International al 'de beste speler van Molde' genoemd. "Daar blijven zou betekenen dat hij er nog een tijdje de beste blijft. Maar dat is het dan ook. Door voor Feyenoord te kiezen, weet ik zeker dat hij zich nog sneller en veel beter zal gaan ontwikkelen. Hij past met zijn kwaliteiten perfect in het Nederlandse voetbal."

Molde bevestigde de transfer van Aursnes zondagavond al en Feyenoord volgt nu het voorbeeld.