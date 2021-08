Feyenoord maakt met knipoog alsnog verhuurperiode wereldkundig

Maandag, 9 augustus 2021 om 09:58 • Chris Meijer • Laatste update: 10:17

Marouan Azarkan maakt op huurbasis de overstap naar Excelsior, zo maakt Feyenoord via de officiële kanalen bekend. De Rotterdammers maakten het nieuws afgelopen donderdag per ongeluk al bekend, terwijl een nieuwe huurperiode nog niet volledig rond is. Nu wordt alsnog de tijdelijke overgang van Azarkan naar Excelsior bekendgemaakt.

“Admin: * Publiceert bericht (opnieuw) * Succes in Kralingen, Marouan”, schrijft Feyenoord op Twitter, met een knipoog naar het foutje van vorige week. Het persbericht over de tijdelijke overgang van Azarkan naar Excelsior viel toen al op de website van Feyenoord te lezen. “Pijnlijk foutje op de website van Feyenoord, waar de berichtgeving over Marouan Azarkan naar Excelsior te vroeg geplaatst is”, schreef Feyenoord Transfermarkt, dat aanvankelijk het bericht op de website van Feyenoord deelde via Twitter. Ondanks dat Excelsior nadrukkelijk geïnteresseerd was, bleek een huurovereenkomst nog niet gesloten.

?? Admin: * Publiceert bericht (opnieuw) * Succes in Kralingen, Marouan! ??#Feyenoord — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 9, 2021

Feyenoord Transfermarkt kwam zondagavond al met het bericht dat Azarkan Excelsior had verkozen boven NAC Breda en Roda JC Kerkrade, die hem eveneens wilden huren. “Marouan is een talentvolle speler die het nodig heeft om veel minuten te maken”, zo licht technisch directeur Frank Arnesen toe op de website van Feyenoord. “Bij Feyenoord zijn de kansen dit jaar voor hem beperkt, dus is het goed dat hij bij Excelsior aan de slag kan. We hebben goede ervaringen met jeugdspelers die daar verhuurd zijn en sterker zijn teruggekeerd, dus we hebben er alle vertrouwen in dat dit voor Marouan ook het geval zal zijn.”

Azarkan maakt sinds 2012 deel uit van de jeugdopleiding van Feyenoord. In september 2019 maakte de vleugelaanvaller zijn debuut in de hoofdmacht, door tegen ADO Den Haag als invaller binnen de lijnen te komen. Een jaar later speelde hij zijn tweede officiële wedstrijd voor Feyenoord, maar verder kwam hij voorlopig nog niet. Het afgelopen halfjaar bracht hij op huurbasis door bij NAC Breda, voor wie hij elf officiële wedstrijden speelde. Azarkan kwam niet in de plannen van Arne Slot voor, want hij behoorde in de Conference League-wedstrijden niet tot de selectie.

"Wij zijn blij dat we Marouan vandaag al kunnen verwelkomen in Kralingen", vertelt technisch directeur Nick Kersten op de website van Excelsior. "De afgelopen tijd zijn wij met z’n allen nadrukkelijk bezig geweest om de selectie van impulsen te voorzien. Hierbij kijken we goed naar welke posities prioriteit hebben om een goed en sterk Excelsior neer te zetten voor dit seizoen. Op dit moment missen we creativiteit en snelheid op de flanken. Een type speler dat we niet direct in onze eigen kweekvijver klaar hebben staan, dus dan ga je verder kijken."

"Jongens die we binnenhalen, moeten passen binnen onze gewenste manier van spelen en bij de visie die we hebben voor de verschillende posities", gaat Kersten verder. "Het lukt niet altijd om die voetballers zelf onder contract te nemen, in sommige gevallen kan het huren van echt goede spelers dan ook een optie zijn. Marouan heeft snelheid, creativiteit en een goede actie op de flanken. Hij past hiermee goed in ons gezochte profiel. Hij kan zich komend seizoen bij ons ontwikkelen en in de kijker spelen. Als we dit van beide kanten goed doen, dan kunnen we hier samen van profiteren. Bij deze huurconstructie snijdt het mes aan twee kanten."