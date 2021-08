ESPN-analisten twijfelen over Ajacied: ‘Zij halen elkaar naar beneden’

Maandag, 9 augustus 2021 om 08:28 • Chris Meijer

De analisten van ESPN denken dat Steven Berghuis voorlopig bij Ajax als rechtsbuiten de voorkeur zal krijgen boven Antony. De 21-jarige vleugelaanvaller speelde afgelopen maand met Brazilië de Olympische Spelen in Tokio, waar een gouden medaille werd veroverd, en is daardoor nog met vakantie. In het programma De Ultieme Voorbeschouwing van ESPN voorspelt Marciano Vink dat Antony niet gemakkelijk zal omgaan met een reserverol.

“Ik denk dat wanneer hij terugkomt, hij even in de wachtkamer moet”, zo begint Vink in het praatprogramma. “Maar hoe lang gaat hij dat volhouden? Hij is een Braziliaan, temperamentvol. Je zag vorig seizoen na een aantal wissels al dat hij niet happy was. Dan liep hij aan de buitenkant rond met een gezicht als een oorwurm. Hij werd in dat geval nog vervangen door zijn vriendje Neres. Ze halen elkaar naar beneden, dat soort jongens zijn niet naar Europa gekomen om op de bank te zitten.”

Het artikel gaat verder onder de video Blind spreekt Ten Hag tegen: 'Wij waren beter dan PSV' Meer videos

“Als je naar statistieken kijkt, volgens mij moeten trainers dat doen, dan is Berghuis beter. Hij was betrokken bij 32 goals”, haakt Hans Kraay junior in. “Weet je nog hoe Antony begon?”, reageert de eveneens aanwezige Kenneth Perez. “Toen dachten we allemaal: hij kan fantastisch dribbelen, heeft snelheid, zoekt de diepte en kan ook nog eens goals maken. Dat stagneerde wel een beetje.”

“Dat stagneerde doordat Neres fit werd en vaker moest spelen”, vervolgt Vink. “Neres had een bepaalde status, omdat hij het in het Champions League-jaar goed gespeeld heeft. Dat heeft de prestaties van Antony naar beneden gehaald. Dit soort jongens moeten wedstrijden achter elkaar spelen om in een bepaald ritme te komen, want hij begon fantastisch.”

“Dat wordt lastig met Berghuis als concurrent, want ik ga ervan uit dat hij gekocht is om te spelen. Maar ja, Antony kostte een veelvoud van wat Berghuis gekocht heeft”, zegt Perez. Vink maakt zich echter wel zorgen over het gebrek aan diepte in de voorste linie van Ajax als Berghuis een basisplaats krijgt. “Als je met Tadic, Haller en Berghuis gaat spelen, mis je de diepte. Dat baart me wel zorgen. Klaassen is niet het type dat er overheen dendert. Hij komt in de zestien als tweede spits erbij, maar hij is niet eentje die in de ruimtes er overheen dendert en achter Haller komt.”