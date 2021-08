Spaanse kranten eensgezind: ‘Memphis Depay verzacht de rouw’

Maandag, 9 augustus 2021 om 07:49 • Chris Meijer • Laatste update: 10:51

Memphis Depay liet zich zondagavond andermaal nadrukkelijk gelden bij Barcelona. De van Olympique Lyon overgekomen aanvaller nam in de wedstrijd om de Trofeo Joan Gamper tegen Juventus (3-0 zege) een doelpunt en een assist voor zijn rekening. De Spaanse kranten wijzen Depay eensgezind aan als één van de spelers die de pijn van het vertrek van Lionel Messi enigszins wegnamen.

‘Memphis maakt Messi’s wond minder pijnlijk’, kopt Marca. “Memphis scoorde weer in een wedstrijd tegen een grote Europese tegenstander. Neto excelleerde en de jonge Yusuf Demir blijft verbazen met zelfvertrouwen en aanvallend spel. Het tijdperk zonder Messi is begonnen, ook al zijn de fans hem niet vergeten”, zo valt er te lezen. “Antoine Griezmann laat zien dat er een uitstekende connectie met Memphis bestaat. Het tijdperk zonder Messi is niet zo slecht begonnen…”

?????????????? ?? De Nederlander is al na amper drie minuten trefzeker en tekent zo voor zijn derde doelpunt in vier wedstrijden ??#ZiggoSport #BARJUV pic.twitter.com/vtmUeLqtMc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 8, 2021

Ook AS haalt Depay aan in de kop: ‘Memphis verzacht de rouw’. “Memphis, Demir en Riqui Puig zijn overgebleven voor de geshockeerde en verweesde supporters na het trauma van het vertrek van Messi”, schrijft de krant. “Memphis zorgde er al na drie minuten voor dat er weer gelachen kon worden. Hij scoorde op aangeven van Demir, een achttienjarige jongen die met zoveel overtuiging een plek in de basiself van Barcelona heeft veroverd. Pedri deed dit een jaar geleden.”

“Memphis verspilde geen tijd om een publiekslieveling te worden. Met zijn eerste balcontact scoorde hij”, schrijft Sport. De Catalaanse sportkrant beoordeelt het optreden van Depay met een 9. "Memphis had maar drie minuten nodig om de fans in extase te brengen door het eerste doelpunt van het post-Messi-tijdperk te maken. Hij is bij Barcelona binnengekomen door de voordeur en is klaar om het tweede project van Ronald Koeman te leiden. Memphis aarzelt niet de trekker over te halen als hij de kans krijgt, iets wat Barcelona de laatste jaren heeft gemist.”

Dat is número dos voor Barcelona ? Martin Braithwaite kopt een corner van Memphis raak ??#ZiggoSport #BARJUV pic.twitter.com/Nb41lvrfFs — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 8, 2021

“Barcelona is verweesd zonder zijn nummer 10, maar zijn ploeggenoten blijven met eerzucht het logo op de borst verdedigen. Met die instelling stond Barcelona op het veld in het Estadi Johan Cruyff”, schrijft Sport. “Het resulteerde al vroeg in de openingstreffer van Memphis, op meesterlijke wijze voorbereid door Demir. Memphis scoorde met een subtiele voetbeweging. Hij is een voetballer die in staat is om het publiek op de banken te krijgen. Zijn schot met links was krachtig en geplaatst, Wojciech Szczesny had geen kans.”

“Het is heel goed mogelijk dat niemand Messi ooit doet vergeten, maar het doelpunt dat Memphis tegen Juventus al heel vroeg maakte neemt de pijn van de fans enigszins weg en benadrukt dat het leven verder gaat”, voegt Mundo Deportivo toe. “Hij speelde weer met intelligentie, bijvoorbeeld in een combinatie met Jordi Alba. Messi had ervoor getekend. Hij vertrok met een goal en een assist, een score die de allerbesten niet misstaat. Het zou opwindend zijn geweest hem samen te zien spelen met Messi. Het zal niet mogelijk zijn. En als het leven verdergaat, is Barcelona ook verplicht om zelfs in oefenwedstrijden te winnen.”