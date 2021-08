Zondebok slaat na fluitconcerten uitreiking van Trofeo Joan Gamper over

Maandag, 9 augustus 2021 om 07:11 • Chris Meijer • Laatste update: 10:51

De fans van Barcelona hadden het zondagavond tijdens de wedstrijd om de Trofeo Joan Gamper tegen Juventus (3-0 zege) voorzien op Samuel Umtiti. De 27-jarige centrumverdediger werd tijdens zijn presentatie en bij ieder balcontact uitgefloten door de fans in het Estadi Johan Cruyff. Het zou Umtiti hebben doen besluiten om na het laatste fluitsignaal direct de kleedkamer op te zoeken en niet de prijsuitreiking meer af te wachten.

Umtiti geniet over het algemeen weinig populariteit onder de fans van Barcelona. De 31-voudig Frans international werd in de zomer van 2016 voor 25 miljoen euro overgenomen van Olympique Lyon, maar voornamelijk door blessureleed is er nooit echt sprake geweest van een gelukkig huwelijk. In zijn eerste twee seizoenen kwam Umtiti nog redelijk vaak aan spelen toe, maar sinds hij in de zomer van 2018 zijn contract tot medio 2023 verlengde en onder het mes moest vanwege een knieblessure speelde hij slechts 49 officiële wedstrijden.

Ondanks dat Umtiti geen vaste waarde is, strijkt hij wel een van de hoogste salarissen binnen de selectie op en dat maakt hem tot een mikpunt voor de fans. De centrumverdediger heeft zich in de afgelopen tijd - waarin Barcelona door de coronapandemie in financiële moeilijkheden kwam - ook niet al te welwillend opgesteld om salaris in te leveren. Barcelona wilde het contract van Umtiti ontbinden om zo zijn salaris te kunnen schrappen, maar daar wilde de Fransman niet in meegaan. Voorlopig lijkt het erop dat Umtiti deze zomer ‘gewoon’ bij Barcelona blijft.

Het artikel gaat verder onder de video Highlights | Troyes - PSG | Succesvol competitiedebuut voor Wijnaldum Meer videos

Tijdens de wedstrijd tegen Juventus hadden de fans van Barcelona het overigens ook gemunt op andere relatief dure spelers: Philippe Coutinho, Antoine Griezmann en Miralem Pjanic. Umtiti werd al uitgefloten toen de spelers voorafgaand aan de Trofeo Joan Gamper een voor een werden voorgesteld. Toen hij na 62 minuten spelen binnen de lijnen kwam voor Ronald Araujo, werd ieder balcontact begeleid door kritische geluiden vanaf de tribunes. Sport benadrukt dat dit wel minder heftig was dan het fluitconcert tijdens zijn presentatie.

Het deed Gerard Piqué besluiten om aan de drieduizend aanwezige fans te vragen om de eigen spelers te steunen in plaats van uit te fluiten. Umtiti bleek er na afloop echter klaar mee te zijn, want hij zocht na het laatste fluitsignaal woedend de kleedkamer op en liet de prijsuitreiking schieten, zo schrijft de Spaanse journalist Josep Soldado Gómez van La Sexta. Umtiti liet in de nacht van zondag op maandag via Instagram van zich horen. “Soms is het beter om niks te zeggen en stilte dingen te laten oplossen”, zo luidt de tekst die Umtiti deelt. Griezmann deelt via hetzelfde medium een steunbetuiging aan zijn landgenoot.