‘Onbetrouwbare’ pion thema in overleg tussen Overmars en Ten Hag

Maandag, 9 augustus 2021 om 06:53 • Laatste update: 07:28

Nicolás Tagliafico bewees Ajax zaterdagavond tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal (0-4 nederlaag) een slechte dienst, door al voor rust met een rode kaart van het veld gestuurd te worden. De Telegraaf schrijft dat de ‘onbetrouwbaarheid’ van de 28-jarige vleugelverdediger een thema is in het ‘veelvuldige overleg’ tussen Erik ten Hag en Marc Overmars. De krant noemt het tevens een reden waarom Tagliafico nog altijd geen transfer heeft gemaakt.

Ajax staat niet onwelwillend tegenover het vertrek van Tagliafico en hij wil zelf graag de overstap maken naar een topcompetitie, maar daar is het vooralsnog niet van gekomen. De Telegraaf noemt daarvoor zijn leeftijd én ‘kaartenverzamelwoede’ - drie rode en veertig gele kaarten in dienst van Ajax - als redenen voor het feit dat Tagliafico in coronatijd geen transfer heeft kunnen maken.

Ten Hag verdedigt Tagliafico: 'Maar dit is een 'wake up call' voor Ajax

“Het is een publiek geheim dat de ’onbetrouwbaarheid’ van Tagliafico, iets waar Ten Hag een broertje dood aan heeft, in het veelvuldige overleg met directeur voetbalzaken Marc Overmars een thema is”, schrijft De Telegraaf. De krant wijst op de interne worsteling: ‘een gefocuste, niet over het randje vliegende’ Tagliafico zou van grote waarde kunnen zijn voor Ajax in het komende seizoen.

Ten Hag ontkende overigens dat de ‘onbetrouwbaarheid’ de voornaamste reden is dat Tagliafico ‘tegen ieder aannemelijk bod’ mag vertrekken. “Dat staat er totaal los van. Vorig seizoen zouden we al meewerken, mits er aan bepaalde voorwaarden zou worden voldaan. Maar Nico zal ons niet zomaar verlaten. Hij heeft het naar zijn zin en als hij blijft, doet hij dat met heel zijn hart”, zo tekent De Telegraaf op uit de mond van Ten Hag. Hij nam het ook op voor Tagliafico. “Hij heeft ons ook ontelbare keren geholpen en we zijn door zijn inzet en passie vaak wel aan de goede kant van de score gekomen.”