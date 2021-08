Depay schittert in strijd om Trofeo Joan Gamper tegen Juventus

Zondag, 8 augustus 2021 om 23:20 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:23

Barcelona heeft zondagavond een zakelijke oefenzege geboekt tijdens de traditionele openingswedstrijd van het nieuwe seizoen in het Camp Nou. In het vriendschappelijke duel met Juventus om de Trofeo Joan Gamper was de ploeg van trainer Ronald Koeman met 3-0 te sterk. Memphis Depay eiste een hoofdrol op door binnen drie minuten de score te openen en een assist te verzorgen bij de tweede treffer van los Azulgrana. Zo kende Barcelona een positief einde van een treurige dag, waarop Lionel Messi via een persconferentie officieel zijn vertrek aankondigde.

Koeman kon niet beschikken over Frenkie de Jong, die wegens een verrekte kuitspier niet fit genoeg was om aan de aftrap te verschijnen. Rechtsback Sergiño Dest stond wel aan de aftrap, net als Depay. Laatstgenoemde gaf invulling aan de linksbuitenpositie, terwijl Martin Braithwaite in de spits stond. Verder was het opvallend dat Philippe Coutinho voor het eerst sinds december 2020 weer bij de wedstrijdselectie zat na een lange weg van blessureleed. Bij Juventus stond Matthijs de Ligt zoals gebruikelijk centraal achterin en maakten onder meer Cristiano Ronaldo en Álvaro Morata hun eerste speelminuten sinds het EK 2020.

?????????????? ?? De Nederlander is al na amper drie minuten trefzeker en tekent zo voor zijn derde doelpunt in vier wedstrijden ??#ZiggoSport #BARJUV pic.twitter.com/vtmUeLqtMc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 8, 2021

Depay, die in de oefenduels met Girona en VfB Stuttgart ook al tot scoren kwam, werd onder luid applaus onthaald toen hij voor het startsignaal het veld op kwam. Binnen drie minuten na de aftrap liet de Nederlander de aanhang van Barcelona wederom juichen. De linksbuiten van dienst ontving een steekpass op maat van De Jong-vervanger Yusuf Demir, waarna Depay op koelbloedige wijze doelman Wojciech Szczesny verschalkte: 1-0. Het was de eerste Barça-treffer in het ‘post-Messi-tijdperk’.

In de twintigste speelminuut leek Depay wederom een belangrijke rol te vervullen bij een goal van de Catalanen. Hij gaf een fraaie steekbal op Antoine Griezmann, waarna de bal via de teen van Szczesny bij Demir belandde. De middenvelder rondde vervolgens af, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Tien minuten later was de Oostenrijker wederom dicht bij een treffer. Mattia De Sciglio leverde de bal op ongelukkige wijze in bij Demir, die richting het vijfmetergebied snelde maar zijn diagonale inzet gekeerd zag worden door de sluitpost van Juventus.

In de tegenaanval kreeg De Sciglio de kans om zijn defensieve fout goed te maken. De rechtsback kreeg op de rand van de zestien de afvallende bal voor zijn voeten en haalde verwoestend uit; zijn poging met buitenkant rechts draaide echter net langs de rechterkruising. Een kleine tien minuten voor rust werd er nogmaals een doelpunt van Barcelona afgekeurd. Braithwaite schoot van dichtbij op de doelman, waarna Griezmann uit de rebound wel doel trof. De dienstdoende grensrechter nam echter de controversiële beslissing om de treffer af te keuren wegens buitenspel in de opbouw van de aanval.

Dat is número dos voor Barcelona Martin Braithwaite kopt een corner van Memphis raak #ZiggoSport #BARJUV pic.twitter.com/Nb41lvrfFs — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 8, 2021

Juventus kon voor rust, los van enkele speldenprikjes, in aanvallend opzicht geen potten breken. Ook in het tweede bedrijf was Barcelona de bovenliggende partij. De Catalaanse aanvalslust werd in de 57ste minuut met een doelpunt. Depay vond Braithwaite uit een hoekschop vanaf de rechterkant, waarna de Deens international op overtuigende wijze de 2-0 tegen de touwen werkte. Twaalf minuten voor tijd was Depay zelf dicht bij zijn tweede doelpunt van de avond, toen hij zichzelf een weg baande richting het strafschopgebied en op Szczesny stuitte. In de laatste seconde van de wedstrijd viel de 3-0 alsnog: Riqui Puig scoorde vanbuiten het strafschopgebied uit de draai op fraaie wijze. Barcelona won de Trofeo Joan Gamper voor de negende keer op rij; de laatste club die Barça van de trofee afhield, was Sampdoria in 2012.