Giakoumakis mag toch nog hopen op transfer naar grote club

Zondag, 8 augustus 2021 om 22:56 • Dominic Mostert

Voor Giorgos Giakoumakis ligt wellicht toch nog een mooie transfer in het verschiet. De aanvaller van VVV-Venlo wordt door FC Basel gezien als mogelijke opvolger van Arthur Cabral, zo meldt de regionale krant Basler Zeitung zondag. Cabral speelt nog bij Basel, maar wordt met de week moeilijker te behouden voor de club.

Zondag maakte Cabral liefst vier doelpunten in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Servette (5-1). De Braziliaan kwam bovendien tot scoren in de voorgaande drie wedstrijden die Basel speelde: tegen Partizani Tirana (0-2 zege) en Újpest (1-2 zege) in de voorronde van de Conference League en tussendoor tegen FC Sion (6-1) in de competitie. Na 3 competitieduels staat de teller al op 5 goals; vorig seizoen scoorde Cabral 18 keer in 33 optredens. Basel houdt achter de schermen rekening met een vertrek van de scherpschutter en verkent daarom de spitsenmarkt.

De Zwitserse topclub raakte deze zomer al een spits kwijt, want Ricky van Wolfswinkel vertrok transfervrij naar FC Twente. Voor Giakoumakis lijkt een langer verblijf in Venlo haast uitgesloten. De aanvaller hoopt zijn spectaculaire seizoen, waarin hij 26 keer scoorde, te verzilveren met een transfer. Begin vorige maand zei technisch manager Stan Valckx tegen ESPN dat hij geen prijskaartje aan de Griek wilde hangen. "Nee, daar doe ik niet aan mee. Boven de twee miljoen? Ja, dat zeker." Verder wilde hij niet gaan. "Het is geen koehandel."

De toekomst van Giakoumakis is zondagavond ook onderwerp van gesprek in De Oranjezomer. René van der Gijp gelooft niet dat Giakoumakis bij VVV zal blijven. “Ze spelen Keuken Kampioen Divisie. Dat gaat hij toch niet doen? Het is trouwens sowieso niet goed voor Nederland, dat de topscorer van de Eredivisie geen club kan vinden.” Door Griekse media wordt hij gelinkt aan Feyenoord, maar Johan Derksen denkt niet dat hij een goede spits is voor de Rotterdammers. “Nee, daar geloof ik niets van. In een bevlieging heeft hij er een hele hoop ingeschoten bij VVV.”