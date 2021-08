Johan Derksen reageert cynisch op aanwezigheid Orkun Kökçü bij vechtpartij

Zondag, 8 augustus 2021 om 22:35 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:44

Johan Derksen vindt niet dat Arne Slot zondag het veld op moest komen na de oefenwedstrijd tussen Feyenoord en Atlético Madrid (2-1). De trainer van Feyenoord bedankte de scheidsrechters, nadat collega Diego Simeone van Atlético Madrid zijn onvrede uitte richting arbiter Dennis Higler. Slot stapte vervolgens naar Simeone toe om hem een hand te geven, maar werd door een woeste Simeone weggeduwd.

"Zo’n Feyenoord-trainer moet zich daar helemaal niet mee bemoeien", oordeelt Derksen zondagavond bij De Oranjezomer. "Als zo’n gek het veld op komt, moet je je daar als Feyenoord-trainer van distantiëren. Het heeft toch geen enkel niveau, kom op." Volgens de analist heeft de intensiteit van Simeone ook zijn voordelen. "Hij is natuurlijk wel een man die zijn jongens erg scherp houdt met zijn houding. Zo speelde hij zelf vroeger ook." ?

Arne Slot kan wel lachen om de duw van Diego Simeone ???? "Ik denk als er niemand bij had gestaan, dat ik een groter probleem had" pic.twitter.com/tcf7LpfXnX — ESPN NL (@ESPNnl) August 8, 2021

Al tijdens de wedstrijd vlogen spelers van beide clubs elkaar in de haren. Nadat Yannick Ferreira-Carrasco natrapte bij Tyrell Malacia, kwam Orkun Kökçü tussenbeide en werd hij in het gezicht gekrabd en bij de nek gegrepen. De beelden van het opstootje kunnen Derksen niet bekoren. "Ik vind dit zo’n ophef om niets. Van die heetgebakerde jongetjes die een beetje trekken aan elkaar. Ze geven nooit iemand een geweldige klap voor de harses, maar ze trekken een beetje." Hij uit zich ook cynisch over de aanwezigheid van Kökçü. "Numero 10 er ook weer bij…"

Derksen was in eerdere uitzendingen van het praatprogramma al kritisch over de keuze van Feyenoord om Kökçü rugnummer 10 toe te kennen. "Het is gewoon een soort zelfoverschatting. Nummer 10 hoort echt bij de beste speler van het elftal, maar hij is helemaal geen ‘nummer 10’ en dat zal hij ook nooit worden. Denk denk ik echt: die jongen overschat zich weer. Degene met rugnummer 10 moet een sierlijke voetballer zijn die met kop en schouders boven de rest uitsteekt."

Diego Simeone duwt Arne Slot na laatste fluitsignaal Feyenoord - Atlético

Malacia zegt via de clubkanalen van Feyenoord dat hij zich 'niet zo druk' maakt om het opstootje. "Ik moest me ook even een klein beetje inhouden", blikt hij terug. "Hij (Ferreira-Carrasco, red.) trapt mij na, de grensrechter staat erbovenop en geeft aan dat het een overtreding is. Daarna duwt hij mij nog. Orkun was er gelijk bij en duwt hem weg. Daarna ging het heel snel, stond iedereen erbij en dan moet je gewoon je mannetje staan."

"Ik zag dat hij een duel had met Tyrell (Malacia, red.)", zei Kökçü zelf over het incident. "Hij trapt en ik dacht dat hij Tyrell een klap wilde geven, dus toen dacht ik: ik duw hem weg. We draaiden allebei een beetje door, denk ik. Ik voelde helemaal geen klap ofzo, maar hij pakte me beet, denk ik. Uiteindelijk voelde ik het branden door het zweet, dus besefte ik dat ik gekrabd was." Na de wedstrijd kon Kökçü de opstootjes wel relativeren. "Het was een lekker wedstrijdje, hier doe je het voor. Ik denk ook dat iedereen ernaar streeft om zulke wedstrijden te spelen. Het voelt wel goed, zo’n intensieve wedstrijd."