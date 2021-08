Valentijn Driessen genadeloos voor drie Ajacieden: ‘Dat mist het bejaarde trio’

Zondag, 8 augustus 2021 om 21:23 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:29

Valentijn Driessen heeft zich zondagavond kritisch uitgelaten over de optredens van onder meer Dusan Tadic, Steven Berghuis en Sébastien Haller. In zijn column op de website van De Telegraaf noemt de journalist de drie aanvallers van Ajax een ‘bejaard trio’, dat niet thuis gaf tijdens het verloren duel om de Johan Cruijff Schaal met PSV (0-4).

Driessen zag in Ajax een ‘volgevreten’ ploeg die niet opgewassen was tegen de ‘hongerige’ PSV’ers. De chef voetbal van de krant ergert zich niet alleen aan het spel van de Amsterdammers, maar ook aan de houding van verschillende namen na afloop van de forse nederlaag. “Volgens Ten Hag was de nederlaag te wijten aan het verschil in fitheid tussen Ajax en PSV, terwijl Blind aanknopingspunten had gezien”, luidt de conclusie van Driessen, die van mening is dat er voor Marc Overmars met name in aanvallend opzicht ‘werk aan de winkel’ is.

“Het gebrek aan stootkracht in de Amsterdamse aanval deed pijn aan de ogen”, vervolgt Driessen. "Ajax mist een offensieve, krachtige aanvaller met diepgang, een individuele actie en scorend vermogen. Iemand als... Madueke. Of Kameldeen Sulamana. Natuurlijk ontbrak Antony, maar waarom is David Neres al afgeschreven? Dusan Tadic en Steven Berghuis op de flanken is alles van hetzelfde, terwijl Sébastien Haller van FC Utrecht-niveau is.”

Het laatstgenoemde trio deed weinig goed in de ogen van de Driessen, die vervolgens vooral Haller van hevige kritiek voorziet. “Het bejaarde trio mist snelheid, brutaliteit en de onbevangenheid waar Ajax altijd zo prat op gaat, maar ditmaal bij PSV rondloopt met Madueke en Cody Gakpo. In de Eredivisie loopt het wel los voor Ajax en zullen de aan de bal sterke Tadic en Berghuis samen met afmaker Haller vaak het verschil maken.”

“Op het internationale podium waren vorig seizoen de eerste haarscheurtjes waarneembaar bij Tadic, heeft Berghuis zich bij Feyenoord nooit onderscheiden en komt Haller bij voorbaat tekort. Alle kwaliteiten waar een Ajax-spits aan moet voldoen ontbreken in zijn arsenaal. Zoals techniek, snelheid, combinatievermogen, handigheid en overzicht in de kleine ruimte, zelfs z’n balvastheid laat ondanks zijn postuur en kracht te wensen over”, besluit Driessen.