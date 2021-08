Engelsen verbazen zich om rugnummer van Bale na terugkeer bij Real Madrid

Zondag, 8 augustus 2021 om 21:08 • Dominic Mostert

Gareth Bale maakte zondag zijn eerste minuten voor Real Madrid sinds juni 2020. De aanvaller is terug na een verhuurperiode bij Tottenham Hotspur en stond in de eerste helft van het oefenduel met AC Milan (0-0) op het veld in het Wörthersee Stadion in Oostenrijk. Bale miste een strafschop, maar na afloop wordt in Engeland vooral ingezoomd op het rugnummer waarmee hij op het veld verscheen. De Daily Mail uit zijn verbazing over het 'onnodig hoge' nummer 50 dat werd gedragen door Bale.

Bale droeg tussen 2013 en 2020 rugnummer 11 bij Real Madrid, maar na zijn vertrek op huurbasis kreeg Marco Asensio dat nummer toebedeeld. Asensio was er zondag niet bij tegen Milan, omdat hij met Spanje deelnam aan de Olympische Spelen. De Daily Mail noemt rugnummer 50 voor Bale mede om die reden 'bizar', maar trekt de vergelijking met Eden Hazard, die in 2019 officieus debuteerde voor Real Madrid met hetzelfde rugnummer. Het ging toen om een tijdelijk rugnummer; de Belg draagt inmiddels nummer 7.

Gareth Bale vs Mike Maignan

????? pic.twitter.com/AMN6kiExyA — AC Milan Brasil II (??????) (@acmilanbrvideos) August 8, 2021

Volgens internationale berichtgeving van destijds koos Hazard echter wel zelf voor nummer 50 tijdens zijn debuut op 20 juli 2019. Het was op die dag precies 50 jaar geleden dat Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan zette. De debuutwedstrijd van Hazard, een oefenduel met Bayern München in de Champions Cup, werd bovendien afgewerkt in Houston, op kleine afstand van NASA's Space Center. Hazard mocht naar verluidt zelf een nummer kiezen dat nog vrij was en besloot Armstrong te eren.

Net als Bale hebben Luka Jovic en Martin Ödegaard nog geen permanente rugnummers voor het nieuwe seizoen, maar zij kregen 'lagere' rugnummers: respectievelijk 18 en 21. Bale, die vier minuten voor de rust een strafschop gekeerd zag worden door doelman Mike Maignan, staat nog maar een jaar onder contract in het Santiago Bernabéu. Hij was tot dusver goed voor 251 officiële wedstrijden, 105 doelpunten en 68 assists.