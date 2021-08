Van Bommel blundert met te veel wissels: uitschakeling in DFB-Pokal dreigt

Zondag, 8 augustus 2021 om 20:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:53

Voor VfL Wolfsburg dreigt een reglementaire uitschakeling in de DFB-Pokal. De ploeg van trainer Mark van Bommel won zondag weliswaar met 1-3 van Preussen Münster na verlenging, maar de trainer heeft te veel wissels in het veld gebracht. Hij bracht zes invallers binnen de lijnen, terwijl er volgens Duitse media maar vijf zijn toegestaan in bekerwedstrijden.

Van Bommel voerde drie wissels door in de reguliere speeltijd en vervolgens nog drie in de extra tijd. De regels van de DFB staan dat niet toe en volgens Kicker heeft scheidsrechter Christian Dingert in zijn wedstrijdrapport melding gemaakt van de overtreding. In de regels van de DFB valt te lezen dat 'vijf wissels mogelijk zijn in het nieuwe seizoen' en dat 'een extra wissel in de verlenging niet is toegestaan'. Verwacht wordt dat Preussen Münster een klacht gaat indienen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Kicker wil Wolfsburg niet reageren, maar zou de club tijdens de wedstrijd aan de vierde official hebben gevraagd of een extra wissel toegestaan was. Wolfsburg dacht juist goed weg te komen tegen de vierdedivisionist: Josip Brekalo voorkwam met een treffer in de negentigste minuut dat Preussen Münster er in de reguliere speeltijd met een zege aan de haal ging; Wout Weghorst zorgde in de verlenging voor de 1-2, waarna Ridle Baku de eindstand op het scorebord zette.