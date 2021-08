Molde FK kondigt plotseling op Twitter transfer naar Feyenoord aan

Zondag, 8 augustus 2021 om 20:13 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:23

Fredrik Aursnes gaat de overstap naar Feyenoord maken, zo meldt Molde FK zondagavond via de officiële kanalen. De 25-jarige verdedigende middenvelder werd al eerder door Feyenoord Transfermarkt gelinkt aan de Rotterdammers, die Aursnes definitief binnen hebben. Het is vooralsnog onbekend tot wanneer de Noors international tekent in De Kuip en welk bedrag er gemoeid is met de transfer. Eerder haalde Feyenoord ook

Marcus Pedersen al op bij Molde.

“Voorzitter Ole Erik Stavrum bevestigt dat er overeenstemming is bereikt over een transfer van Fredrik Aursnes naar Feyenoord”, zo valt er op de website van de Noorse club te lezen. In de mededeling wordt de Noor een ‘juweel op het middenveld’ en ‘steunpilaar’ genoemd. “Hij kwam in 2016 bij ons en speelde bijna tweehonderd wedstrijden, waarin hij enorm gegroeid is”, zo wordt het bericht besloten.

Tusen takk for fem og et halvt fantastiske år, Fredrik Aursnes! ?? Vi i Molde Fotballklubb ønsker deg lykke til i Feyenoord! ????https://t.co/OAtyA4cofD — Molde Fotballklubb (@Molde_FK) August 8, 2021

Stavrum komt zelf ook met een afscheidsbericht aan het adres van Aursnes. “We willen Fredrik Aursnes bedanken voor 5,5 fantastische jaren bij de club. Hij heeft grote stappen gemaakt en zich ontwikkeld tot een fantastische voetballer. Fredrik is duidelijk een belangrijke pion in het team geweest en na schitterende wedstrijden in de competitie en in Europa verdient hij het om de volgende stap te zetten. We kijken er erg naar uit om Fredrik verder te volgen en hopen hem over een paar jaar terug te zien in het tenue van Molde”, aldus de voorzitter.

Het is niet voor het eerst deze zomer dat Feyenoord zaken doet met Molde. Eind juni zette Pedersen, die voor een bedrag van een miljoen euro overkwam, al zijn handtekening onder een vijfjarig contract in De Kuip. De 21-jarige Noor heeft tot nu toe in iedere wedstrijd in de voorbereiding en in de Conference Leaugue-duels minuten gemaakt.