Kökçü verschijnt met flinke schram voor de camera en plaatst ludieke tweet

Zondag, 8 augustus 2021 om 19:55 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:11

Orkun Kökçü is niet ongeschonden uit de oefenwedstrijd tussen Feyenoord en Atlético Madrid. De aanvallende middenvelder raakte in de eerste helft verwisseld in een opstootje met Yannick Ferreira-Carrasco en werd door de aanvaller van Atlético in het gezicht gekrabd. Na afloop staat Kökçü dan ook met een flinke schram op het gezicht voor de camera van ESPN.

"Ik zag dat hij een duel had met Tyrell (Malacia, red.). Hij trapt en ik dacht dat hij Tyrell een klap wilde geven, dus toen dacht ik: ik duw hem weg", vertelt Kökçü tijdens het terugzien van de beelden. "We draaiden allebei een beetje door, denk ik. Ik voelde helemaal geen klap ofzo, maar hij pakte me beet, denk ik. Uiteindelijk voelde ik het branden door het zweet, dus besefte ik dat ik gekrabd was." Na de wedstrijd kan Kökçü de opstootjes wel relativeren. "Het was een lekker wedstrijdje, hier doe je het voor. Ik denk ook dat iedereen ernaar streeft om zulke wedstrijden te spelen. Het voelt wel goed, zo’n intensieve wedstrijd."

Vlam in de pan ?? ?? Voor Yannick Carrasco ?? ESPN #?? #feyatm pic.twitter.com/vbVfqGq9iu — ESPN NL (@ESPNnl) August 8, 2021

Ook via Twitter reageert Kökçü op de ruzie. Hij plaatst een foto waarop Ferreira-Carrasco hard aan zijn shirt trekt. "Ik dacht dat shirtjes ruilen pas na de wedstrijd gebeurde", schrijft de Feyenoorder met een knipoog bij de foto. Ploeggenoot Jens Toornstra is blij met de manier hoe Feyenoord als één geheel optrad tijdens de ruzies. "We hadden het een fase even moeilijk, maar daarna stonden we beter en zag je dat we echt als team acteren. Ook tijdens het opstootje. Ik denk dat dat goed is om te zien."

I thought swapping shirts is done after the game ???? pic.twitter.com/6RZFjPFhKH — Orkun Kökcü (@Orkun_Kokcu) August 8, 2021

Trainer Arne Slot spreekt zijn tevredenheid uit over de wedstrijd. "Ik denk dat het extra vertrouwen geeft richting de komende weken", stelt de trainer. "Tegelijkertijd weten we dat het in de fase waar we nu in zitten soms goed gaat en soms wat minder. Het is wel fijn dat we een vervolg hebben kunnen geven aan afgelopen donderdag. Ook vandaag hebben we het met een aantal uitstekende aanvallen en een aantal goede drukzetmomenten Atlético zo lastig kunnen maken, dat we zelfs hebben gewonnen."