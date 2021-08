Kökçü aangepakt: ‘Ik heb me vergist en dat zal ik de volgende keer beter doen’

Zondag, 8 augustus 2021 om 19:44 • Dominic Mostert

Orkun Kökçü heeft naar eigen zeggen een inschattingsfout gemaakt tijdens de zomerstop. De aanvallende middenvelder van Feyenoord is na zijn EK-deelname met Turkije op vakantie gegaan en was niet volledig fit toen hij terugkeerde in Rotterdam. Hij heeft een gesprek gevoerd met trainer Arne Slot, die kritisch is op zijn gebrek aan fitheid. Analist Kenneth Perez van ESPN signaleert het probleem eveneens in de nabeschouwing van de gewonnen oefenwedstrijd tegen Atlético Madrid (2-1).

"Het mag beter, maar ik vind dat hij donderdag en vanavond een uitstekende wedstrijd gespeeld heeft", verwijst Slot ook naar het gewonnen duel met FC Luzern (0-3) in de derde Conference League-voorronde. "Hij wordt nauwkeuriger aan de bal en dat komt omdat hij fitter wordt. Hij kwam niet fit binnen en hij is later aangesloten, dus hij heeft ook even nodig gehad. Ik had graag gezien dat hij wat fitter binnenkwam. Die uitwedstrijd tegen FC Drita is voor hem een goede les geweest om het besef te krijgen dat hij fitter moet binnenkomen. Als hij fit is en op een hoger tempo loopt, heeft hij meer ruimte om vrij te komen en is hij ook zuiverder aan de bal."

Kökçü werd na de wedstrijden tegen Drita bekritiseerd, maar lijkt inmiddels wat beter in vorm te komen. "Ik heb weinig gespeeld, al heb ik wel gewoon getraind. Daarna heb ik ook nog tien dagen vakantie genomen. Toen werd het te krap voor mij”, doelt Kökçü op zijn voorbereidingstijd. “Het team was al begonnen toen het EK nog niet was afgelopen. Of ik dat slecht vind van mezelf? Het klopt dat ik in mijn vakantie ook kan trainen, maar het is toch wel anders... Dit jaar hebben we een andere aanpak. Er wordt veel intensiever en harder getraind. Achteraf blijkt het niet slim geweest te zijn, maar ik dacht dat ik in twee weken tijd nog wel fit kon worden."

"Daar heb ik me in vergist en dat zal ik de volgende keer beter doen", vervolgt de jeugdexponent. "Wat we nu nog meer van mij mogen verwachten? Ik moet gewoon iedere wedstrijd een vast niveau aantikken en niet meer door de ondergrens zakken. Het niveau moet gewoon omhoog en ik moet scherper zijn. Als ik nog fitter word, kan ik vaker aansluiten en het beter bijbenen. Dat heb ik ook als doel gesteld voor mezelf: topfit worden. En inderdaad, agressiever worden in balbezit. Ik ben daar veel mee bezig nu en ik train extra, dus ik hoop dat ik snel zo fit ben als ik wil zijn.”

Hoewel Slot te spreken is over het spel van Kökçü, vond analist Perez hem 'matig' spelen en 'veel te veel' balverlies lijden; hij verloor de bal vijftien keer, het vaakst van alle Feyenoorders. "Misschien komt dat omdat hij het gevoel heeft dat hij alle steekpasses moet geven. Je moet wel een steekpass geven als de ruimte er is. Het gaat om zijn tempo, zoals Slot zegt. Inzicht heeft hij wel. Hij kan wel voetballen. Maar het gaat allemaal op veteranentempo en dat past niet bij een jongen van twintig jaar. Het moet allemaal veel frisser en dynamischer. Kijk naar de hedendaagse middenvelders, die spelen echt niet zo. Hij moet zorgen dat hij inhoud krijgt en dynamischer wordt. Anders moet hij een linie terug en puur op nummer 6 gaan spelen, zoals Sergio Busquets."