Diego Simeone duwt Arne Slot na laatste fluitsignaal Feyenoord - Atlético

Zondag, 8 augustus 2021 om 19:14 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:38

Na de wedstrijd tussen Feyenoord en Atlético Madrid ontstond een opstootje op het veld. Trainer Diego Simeone uitte zijn onvrede richting arbiter Dennis Higler en leek vervolgens collega Arne Slot van zich af te duwen, toen de trainer van Feyenoord een hand wilde geven. Vervolgens ging Jan Oblak, de doelman van Atlético, in gesprek met Slot.

Analist Kenneth Perez van ESPN noemt Simeone een 'mafketel'. "Wat heeft Arne Slot met dat opstootje te maken? Alsof Arne Slot iets vervelends tegen hem zou zeggen. Wat bezielt je om een andere trainer in de rug te duwen? We weten dat Simeone knettergek is langs de kant, tot vervelens aan toe. Het is een zeer succesvolle trainer, maar kom op man. Doe even normaal."

Diego Simeone ?? Arne Slot pic.twitter.com/qLvWRTC2aw — ESPN NL (@ESPNnl) August 8, 2021

Slot noemt de reactie van Simeone 'licht overtrokken'. "Maar ik heb ook in de kleedkamer gezegd: 'Als er iets is wat we van Atlético kunnen leren, is het dat ze onder geen enkele omstandigheid willen verliezen, zelfs niet als het een oefenwedstrijd is. Ze kunnen zo extreem kwaad worden als het in hun beleving buitenspel is in de laatste minuut van de wedstrijd. Ik vond ook dat wij er heel goed in meegingen, dus dat is uitstekend."

Uiteindelijk lijkt de trainer van Feyenoord niet gepikeerd over de ruzie met zijn collega. "Ik wilde hem een hand geven, maar dat wilde hij niet, dus daar moest ik wel om lachen. Als er niemand bij had gestaan, was ik waarschijnlijk in grotere problemen gekomen. Ik ben niet zo'n vechter. Ik zou hem niet graag één-op-één willen tegenkomen", voegt Slot lachend toe.