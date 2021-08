Yilmaz redt Lille in spektakelstuk; Botman van held naar schlemiel in 29 minuten

Zondag, 8 augustus 2021 om 19:06 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:23

Lille OSC is op de eerste speeldag in de Ligue 1 ontsnapt aan een nederlaag. Lang zag het ernaar uit dat FC Metz er op eigen veld met een overwinning aan de haal ging, maar in de zesde minuut van de blessuretijd zorgde Burak Yilmaz voor de gelijkmaker: 3-3. Sven Botman speelde de hele wedstrijd en verzorgde de openingstreffer, maar aan het begin van de tweede helft hij was hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het feit dat Metz de 3-1 kon aantekenen.

De openingsfase Stade Saint-Symphorien was voor de neutrale toeschouwer geen lust voor het oog, daar het tot de 23ste minuut duurde voordat de eerste grote kans gecreëerd werd. Die mogelijkheid leverde direct een doelpunt op. Yusuf Yazici bereikte uit een hoekschop vanaf de rechterkant Botman, die uitstekend gepositioneerd stond en met een geplaatste, diagonale kopbal de openingstreffer aantekende: 0-1. Na een klein half uur spelen trok Metz, dat weinig onderdeed voor de regerend landskampioen, de stand gelijk.

Thomas Delaine had een fraaie dieptepass in huis op Fabien Centonze, die met een uitstekende kopbal doelman Léo Jardim kansloos liet: 1-1. Nog voor rust tekende de thuisploeg ook de 2-1 aan. Het was voor Matthieu Udol een koud kunstje om op aangeven van Ibrahima Niane de rechterbenedenhoek te vinden. Na rust leek de beslissing te vallen, toen er een negatieve rol voor Botman was weggelegd.

De Nederlander werd op snelheid geklopt door Centonze, waarna de centrumverdediger een sliding inzette als laatste redmiddel. Met de sliding leek hij zijn eigen doelman te passeren, maar de spits van Metz kreeg de treffer na een lichte touché uiteindelijk achter zijn naam. Vervolgens kwam Lille helemaal terug in de wedstrijd. Na een forse overtreding werd Boubakar Kouyaté met rood van het veld gestuurd door scheidsrechter Eric Wattellier, waarna de bezoekers aan de inhaalrace begonnen. Tien minuten voor het einde van de officiële speeltijd zorgde Jonathan Ikoné op aangeven van Isaac Lihadji voor de aansluitingstreffer: 3-2.

Metz leek de zege, ondanks de ondertalsituatie, over de streep te trekken, maar niets bleek echter minder waar. In de absolute slotminuut van de wedstrijd was het Yilmaz die opstond. De Turkse routinier speelde maakte ruimte voor het schot en schoot op fraaie wijze de 3-3 binnen.