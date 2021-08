Feyenoord wint verhit oefenduel met Atlético Madrid in blessuretijd

Zondag, 8 augustus 2021

Feyenoord heeft de oefenwedstrijd tegen Atlético Madrid zondagavond gewonnen. In de traditionele openingswedstrijd voor het nieuwe seizoen kwam Feyenoord op voorsprong via Bryan Linssen, waarna Yannick Ferreira-Carrasco een rode kaart ontving voor natrappen bij Tyrell Malacia. Feyenoord speelde zodoende een groot deel van de wedstrijd met een man meer, maar kreeg in de slotfase van de wedstrijd de gelijkmaker van Ángel Correa om de oren. In de laatste seconden van de blessuretijd resulteerde een counter in de 2-1 van Naoufal Bannis.

Feyenoord begon gedurfd aan de wedstrijd en zocht nadrukkelijk het doel van Jan Oblak, maar ook Atlético beet van zich af in het eerste kwartier. Een schot van Mario Hermoso werd tijdig geblokt en een kopbal van José María Giménez ging via de grond over het doel. Een terugspeelbal van Gernot Trauner op doelman Justin Bijlow leek zelfs een eigen doelpunt te worden, maar de bal ging net naast het doel. Feyenoord kwam na achttien minuten op 1-0: na een korte corner kwam de bal via Orkun Kökcü terecht bij Marcos Senesi, die het overzicht behield en zag hoe Linssen de 1-0 binnenschoot.

Atlético, naar De Kuip gekomen zonder Luis Suárez, João Felix, Kieran Trippier en Renan Lodi, zocht na de domper meer het doelgebied van Feyenoord op en zette Bijlow aan het werk. De doelman redde goed op een kopbal van Hermoso en daarna redde hij op de doellijn knap op een inzet van Thomas Lemar. Zes minuten voor de pauze sloeg de vlam in de pan toen Ferreira-Carrasco aan de linkerkant werd afgetroefd door Malacia en voor de neus van de grensrechter natrapte. Het leidde tot enkele opstootjes op het veld en een rode kaart voor de Belg, die door het veld opgerende Simeone tot bedaren moest worden gebracht. Zodoende moesten los Colchoneros nog voor rust met tien man verder.

Feyenoord en Atlético begonnen ieder met vier nieuwe spelers aan de tweede helft; de rest van de elftallen werden later in de tweede helft gewisseld, afgezien van Oblak en Hermoso bij Atlético. De 2-0 hing aanvankelijk nadrukkelijker in de lucht dan de 1-1. Een poeier van Malacia werd gepareerd door Oblak, uit een corner kopte Marcos Senesi net over het doel en João Carlos Teixeira zag Oblak ook redding brengen. Feyenoord verzuimde het duel te beslissen en gaf Atlético de ruimte om langszij te komen. Doelman Ofir Marciano redde knap in een één-op-één-situatie met Sergio Camello, maar de bezoekers konden opnieuw opbouwen en uiteindelijk wist Correa de ingevallen doelman te verschalken. Het leek zodoende 1-1 te worden, maar in de blessuretijd kon Feyenoord counteren. Ridgeciano Haps vond Bannis met een messcherpe pass en de spits scoorde oog in oog met Oblak.