Weghorst voorkomt grote blamage bij officieel debuut Mark van Bommel

Zondag, 8 augustus 2021 om 18:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:34

VfL Wolfsburg heeft zondagmiddag een benauwde zege geboekt in de eerste ronde van de DFB-Pokal. Op bezoek in het Preussenstadion rekende de ploeg van trainer Mark van Bommel pas na verlenging af met Preussen Münster, dat zijn competitiewedstrijden afwerkt op het vierde niveau van Duitsland: 1-3. Josip Brekalo voorkwam met een treffer in de negentigste minuut dat Preussen Münster er al in de reguliere speeltijd met een zege aan de haal ging; Wout Weghorst zorgde in de verlenging voor de 1-2, waarna Ridle Baku de eindstand op het scorebord zette.

De bezoekers waren, niet geheel onverwacht, de bovenliggende partij in het eerste bedrijf. Toch wisten Die Wölfe geen doorbraak te forceren. De grootste kans van de eerste helft was voor Weghorst, die in de zeventiende minuut een vrije kopkans kreeg maar de bal rakelings naast de linkerpaal plaatste. Ook vlak na de hervatting kreeg de Nederlander een grote kans toen hij oog in oog met doelman Maximilian Schulze Niehues kwam te staan; laatstgenoemde maakte zich groot en voorkwam met een katachtige reactie een treffer van de spits.

Een kwartier voor tijd leek het noodlot toe te slaan voor Wolfsburg. Namens Preussen Münster opende Marcel Hoffmeier de score uit een hoekschop vanaf de rechterkant. Hoffmeier torende hoog boven Weghorst en Xaver Schlager uit en knikte overtuigend binnen: 1-0. Het duurde tot de absolute slotminuut van de reguliere speeltijd voordat Wolfsburg, overigens volkomen terecht, orde op zaken stelde. Op aangeven van Kevin Mbabu schoot Brekalo de cruciale 1-1 tegen de touwen. In de verlenging nam de uitploeg afstand.

Een corner van Maximilian Arnold werd met het hoofd verlengd door de zojuist ingevallen Sebastiaan Bornauw. Laatsgenoemde kreeg de bal bij Weghorst, die van dichtbij de 1-2 binnenknikte. Uiteindelijk was het Baku die in de blessuretijd van de verlenging aan alle onzekerheid definitief een einde maakte: 1-3. Het was de eerste officiële wedstrijd als trainer van Wolfsburg voor Van Bommel.