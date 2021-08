Aslak Witry op weg naar Eredivisie: ‘Het is een topclub in Nederland’

Zondag, 8 augustus 2021 om 18:30 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:34

AZ hoopt zich binnenkort te versterken met een rechtsback. De club is in vergevorderde onderhandelingen met het Zweedse Djurgårdens IF over Aslak Witry, zo meldt Expressen zondag. Sportief directeur Bo Andersson bevestigt dat er goede gesprekken worden gevoerd over Witry, die de transfervrij vertrokken Jonas Svensson moet opvolgen in Alkmaar.

Witry, 25 jaar, speelt sinds januari 2019 voor Djurgårdens. Hij werd met zijn ploeg kampioen van Zweden in zijn eerste seizoen. Volgens Expressen behoort de vleugelverdediger tot de beste spelers van Djurgårdens. Hij heeft dit seizoen al vijf keer gescoord in dertien optredens en mede daardoor staat de club op de tweede plek, met evenveel punten als koploper Malmö FF. Zondag werd wel met 1-4 verloren van nummer drie AIK en na die wedstrijd wordt directeur Andersson gevraagd naar de toekomst van Witry.

"Ik kan bevestigen dat we contact hebben met die club over Aslak. We hebben de afgelopen week met meerdere clubs gesproken, maar we willen hem niet verkopen", maakt de beleidsbepaler duidelijk. "We zijn ver gekomen met AZ, dat kan ik beamen, maar een transfer is nog niet zeker. AZ is een topclub in Nederland, dus het is natuurlijk interessant. Djurgården en AZ hebben contact gehad en het is belangrijk dat Djurgården tevreden is. Het is een langdurig proces."

Hoewel Andersson dus terughoudend is, schrijft Expressen dat een deal 'op enkele details na' beklonken is. AZ houdt Witry al geruime tijd in de gaten en hoopt hem volgende week voor te stellen, wellicht al aan het begin van de week. In het verleden vroeg Djurgården een bedrag van anderhalf à twee miljoen euro voor de Noor, maar het is niet duidelijk of daar nu aan wordt vastgehouden. Het contract van Witry loopt door tot november 2022.