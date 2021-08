Gemengde gevoelens bij Kluivert en Rosario na debuut tegen Sierhuis

Zondag, 8 augustus 2021 om 16:57 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:02

Justin Kluivert en Pablo Rosario hebben zondag hun officiële debuut voor OGC Nice gemaakt. Het team van trainer Christopher Gaultier moest in de wedstrijd tegen Stade Reims, in het kader van de eerste speeldag van de Ligue 1, genoegen nemen met een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. Zowel Kluivert als Rosario verscheen aan het startsignaal bij de Zuid-Fransen, terwijl Kaj Sierhuis een van de twee aanvallers in het 5-3-2-systeem van de bezoekers was.

Het ambitieuze OGC Nice, dat vorig seizoen als negende eindigde, kon niet voorkomen dat de eerste thuiswedstrijd in 0-0 eindigde. Rosario stond negentig minuten binnen de lijnen, terwijl Kluivert elf minuten voor tijd werd vervangen door Hicham Boudaoui. Calvin Stengs zat niet bij de wedstrijdselectie vanwege een lichte spierblessure. Sierhuis deed bij de bezoekers een uur mee en niet veel later kwam Kasper Dolberg als vervanger van Lucas Da Cunha bij de thuisploeg binnen de lijnen.

OGC Nice wacht komende zaterdag een loodzware herkansing: een uitwedstrijd tegen regerend landskampioen Lille OSC. Reims en Sierhuis spelen volgende week zondag in eigen huis tegen Montpellier.