The Times: Tottenham en Inter bereiken akkoord van 70 miljoen euro

Zondag, 8 augustus 2021 om 14:01 • Chris Meijer • Laatste update: 14:30

Tottenham Hotspur en Internazionale hebben een akkoord bereikt over Lautaro Martínez, zo weet The Times te melden. The Spurs tellen volgens de doorgaans betrouwbare Britse krant een bedrag van zeventig miljoen euro neer voor de 23-jarige spits. Met het binnenhalen van Martínez troeft Tottenham aartsrivaal Arsenal af, dat ook nadrukkelijk in de markt was voor de Argentijn.

Het is de bedoeling dat Martínez bij Tottenham een spitsenduo gaat vormen met Harry Kane. De Engelse spits wordt de laatste tijd nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij the Spurs, daar Manchester City nadrukkelijk geïnteresseerd is en Kane zich beroept op een afspraak die hem in staat stelt deze zomer een transfer te maken. Tottenham is echter niet bereid om hem te laten gaan en is van plan hem een aanvalsduo te laten vormen met Martínez.

Waar de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio nog meldt dat Inter ondanks belangstelling van Arsenal, Tottenham en Atlético Madrid niet wil meewerken aan een vertrek van Martínez tenzij er een torenhoge transfersom op tafel komt, maakt The Times al melding van een akkoord. Inter zou een bedrag van zeventig miljoen euro tegemoet zien voor de Argentijnse spits, die in de zomer van 2018 voor 25 miljoen euro werd overgenomen van Racing Club.

Transferexpert Fabrizio Romano meldde eerder al dat Inter niet onwelwillend staat tegenover het vertrek van Martínez, maar daar is nu klaarblijkelijk verandering in gekomen. Mocht de spits inderdaad vertrekken, betekent dat de tweede grote uitgaande transfer van deze zomer bij Inter. Romelu Lukaku staat namelijk op het punt om i Nerazzurri voor 115 miljoen euro te verruilen voor Chelsea. Tottenham versterkte zich eerder deze zomer al met Bryan Gil, Pierluigi Gollini en Cristian Romero.

Romano meldt tegelijkertijd dat Inter op het punt staat om zich te versterken met Edin Dzeko. De regerend kampioen van Italië heeft reeds een persoonlijk akkoord bereikt met de 35-jarige Bosnische spits. Inter en AS Roma onderhandelen nog over de transfersom voor het nog tot medio 2022 lopende contract van Dzeko in Rome. Eerder werden ook Denzel Dumfries en Duván Zapata genoemd als mogelijke versterkingen voor Inter.