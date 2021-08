Sébastien Haller reageert op gejuich van Ajax-fans na wissel

Zondag, 8 augustus 2021 om 12:04

Sébastien Haller kende geen gelukkig optreden in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, die Ajax zaterdagavond met 0-4 verloor van PSV. De 27-jarige spits werd na een uur spelen gewisseld, waarna hij onder gejuich van het publiek het veld van de Johan Cruijff ArenA verliet. Haller stelt na afloop voor de camera van ESPN dat je ‘niet gefocust kunt zijn op dat soort dingen’.

Kenneth Perez constateerde dat het Ajax-publiek juichte toen Haller het veld verliet. Ook René van der Gijp was uitermate kritisch over het spel van de spits. “Natuurlijk was ik niet blij om gewisseld te worden, dat is niemand”, zo reageert Haller zelf. De spits werd gevraagd naar de reactie van het publiek bij zijn wissel. “Ehm, welke reactie?”

“Het zou kunnen dat de supporters blij waren met mijn wissel, ik weet het niet. Je kunt niet gefocust zijn op dat soort dingen, anders is het niet mogelijk om voetbal te spelen. Het is vooral heel frustrerend om niet meer op het veld te staan, zeker bij zo'n tussenstand”, komt Haller terug op de reactie van het publiek. De spits kwam in de eerste helft weliswaar tot scoren toen hij het eindstation vormde van een fraaie aanval, maar die treffer werd na inmenging van de VAR geannuleerd wegens buitenspel.

“Zoals altijd duurde het te lang”, zegt Haller over dat moment. Na de afgekeurde goal kwam PSV snel op 0-2, door het tweede doelpunt van Noni Madueke. “Er komt veel emotie bij kijken op zo'n moment. Van 1-1 naar 0-2 een paar minuten later, dat is emotioneel vrij zwaar. We moeten van alle fouten en alle nederlagen leren. Laten we dit maar opvatten als een wake-up-call.”