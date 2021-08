L’Équipe: Medische keuring van Lionel Messi bij PSG al gepland

Zondag, 8 augustus 2021 om 13:21 • Chris Meijer • Laatste update: 13:26

Nu Lionel Messi tijdens een persconferentie op emotionele wijze afscheid heeft genomen van Barcelona, nadert een overstap naar Paris Saint-Germain. L’Équipe meldt tijdens het afscheid van de 34-jarige Argentijnse aanvaller in het Camp Nou dat uiterlijk maandagochtend in Parijs arriveert voor de medische keuring. Als dat geen problemen oplevert, ligt er voor Messi een tweejarig contract klaar bij PSG.

Messi herhaalde zondag tijdens de persconferentie dat hij bij Barcelona had willen blijven. Beide partijen wilden met elkaar verder en er was een akkoord bereikt over een nieuwe verbintenis, maar door de financiële regels kon de contractverlenging niet worden afgerond. PSG zocht direct nadat de breuk tussen Messi en Barcelona wereldkundig werd gemaakt al contact met de Argentijn en de onderhandelingen vorderden in de afgelopen dagen snel.

Verschillende internationale media, onder wie RMC Sport en L’Équipe, maakten vrijdag al melding van een akkoord. Transferexpert Fabrizio Romano is nog iets voorzichtiger: hij maakt melding van ‘positieve mondelinge onderhandelingen’, die volgende week moeten resulteren in een akkoord. Er ligt voor Messi een contract tot medio 2023 klaar bij PSG, met een optie voor nog een seizoen. De aanvaller kan in Parijs een netto jaarsalaris van 35 miljoen euro gaan opstrijken.

Volgens L’Équipe is de transfer van Messi naar PSG echter al zo goed als in kannen en kruiken. Messi zal zondagavond of anders uiterlijk maandagochtend medisch gekeurd worden door les Parisiens. Tijdens de persconferentie in het Camp Nou hield Messi zich nog op de vlakte over de belangstelling van PSG. “PSG is een mogelijkheid om nieuwe hoogtepunten te maken, maar ik kan niks bevestigen”, zei Messi. “Ik ben veel gebeld, veel clubs zijn geïnteresseerd. Op dit moment is er nog niet beslist, maar er wordt veel gesproken.”