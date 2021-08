Messi neemt in tranen afscheid van Barcelona: ‘Ik heb gedaan wat ik kon’

Zondag, 8 augustus 2021 om 13:04 • Chris Meijer • Laatste update: 13:29

Lionel Messi heeft zondagmiddag tijdens een emotionele persconferentie afscheid genomen van Barcelona. De Catalanen maakte donderdagavond bekend dat de 34-jarige aanvaller de club gaat verlaten ondanks een akkoord over een nieuwe verbintenis, omdat de contractverlenging volgens de financiële regels van LaLiga niet kon worden afgerond. Messi herhaalt op de persconferentie nog eens dat hij bij Barcelona had willen blijven.

Messi barstte al in tranen uit toen hij het podium opstapte. “Goedemorgen, ik weet niet zeker of ik in staat ben om te praten”, begon Messi toen hij op de persconferentie verscheen. “De afgelopen dagen heb ik veel nagedacht over wat ik moest zeggen. Het is moeilijk na zoveel jaren, ik ben hier al mijn hele leven. Ik ben er nog niet klaar voor. Vorig jaar was ik er klaar voor om te vertrekken. Maar nu waren we overtuigd dat we thuis zouden blijven, dat wilden we meer dan alles.”

Zijn vrouw Antonella en kinderen Thiago, Mateo en Ciro zaten op de eerste rij. “We hebben hier een geweldige tijd gehad. Vandaag moet ik afscheid nemen. Na 21 jaar vertrek ik met mijn vrouw en kinderen. Ik ben heel dankbaar voor alles, naar al mijn ploeggenoten en voormalig ploeggenoten”, sprak Messi. “Ik heb alles voor deze club en dit shirt gegeven, vanaf de eerste tot de laatste dag. Ik had er nooit over nagedacht dat ik zou vertrekken.”

“Ik wil mijn ploeggenoten en iedereen binnen de club bedanken. Ook de mensen die je niet ziet”, vervolgde Messi. “Ik heb iedereen altijd met respect geprobeerd te veranderen. Ik heb veel mooie, maar ook minder minder mooie dingen meegemaakt. Het is een moeilijk jaar geweest in een leeg stadion. Ik vertrek zonder dat ik de fans het afgelopen anderhalf jaar heb kunnen zien. Ik kan nauwelijks afscheid nemen, maar zo heeft het nu eenmaal moeten lopen.”

“Ik hoop dat ik ooit op wat voor manier dan ook kan terugkeren bij Barcelona. Ik hoop dat ik eraan kan bijdragen dat deze club de beste ter wereld blijft. Eerlijk gezegd vergeet ik allerlei dingen die ik zou moeten zeggen. Laten we overgaan naar de vragen. Bedankt iedereen”, zo besloot Messi zijn openingswoord. Er volgde een staande ovatie van alle aanwezigen, onder wie ook alle spelers van Barcelona. Vervolgens kregen de aanwezige journalisten de kans om vragen te stellen.

When Messi cries, we all cry.

Big hug. ?? u Leo. pic.twitter.com/wAHhzWrkP3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2021

Messi kreeg de vraag of de lezing van president Joan Laporta over de breuk klopte. “Er is niet meer te vertellen dan Laporta heeft verteld”, antwoordde Messi. “Alles was geregeld, maar door het gedoe met LaLiga kon het niet doorgaan. Ik heb veel gehoord, er is veel gezegd dat ik niet wilde blijven. We hebben alles gedaan wat mogelijk was. Vorig jaar wilde ik niet blijven. Maar nu wel en dat kon niet. Ik heb gedaan wat ik kon om te blijven. Ik ben triest, ik wilde niet weg. Ik heb nooit gelogen, daarom heb ik vorig jaar ook aangegeven te willen vertrekken. Nu was dat niet zo. Dat maakt het zo moeilijk.”

Er werd afgelopen week gemeld dat Laporta Messi donderdag heeft gevraagd om dertig procent van zijn salaris in te leveren. “Dat is een leugen. Ik heb aangeboden om vijftig procent van mijn salaris in te leveren en heb verder nergens om gevraagd”, reageerde Messi. Ook Javier Tebas, de voorzitter van LaLiga, passeerde tijdens de persconferentie de revue. “Ik weet dat het met LaLiga te maken heeft. Ik heb Tebas een aantal keer ontmoet en kort gesproken, nu heb ik niks over hem te zeggen. Ik heb geen problemen met Tebas.”

Messi kreeg tevens de vraag waar nu zijn toekomst ligt. Paris Saint-Germain wordt nadrukkelijk genoemd als gegadigde en er zou reeds sprake zijn van vergevorderde onderhandelingen. “PSG is een mogelijkheid om nieuwe hoogtepunten te maken, maar ik kan niks bevestigen. Ik ben veel gebeld, veel clubs zijn geïnteresseerd. Op dit moment is er nog niet beslist, maar er wordt veel gesproken”, stelde de aanvaller, die ook sprak over de foto die onlangs werd gemaakt op Ibiza. Messi poseerde met Neymar, Leandro Paredes, Ángel Di Maria en Marco Verratti.

“De foto was compleet toevallig. Ik was daar met vrienden en we besloten een foto te nemen. Ze zeiden tegen me: ‘Kom naar Parijs!’ Maar het was een grapje, we waren op vakantie”, aldus Messi over de foto.”Dit is zonder twijfel de moeilijkste periode in mijn carrière. Ik heb veel lastige momenten meegemaakt, veel nederlagen geleden. Het is nog niet helemaal geland dat mijn verhaal volledig gaat veranderen. Dat gaat lastig worden, vooral voor mijn familie. Zij dachten dat we hier zouden blijven. Dat moeten we accepteren en verdergaan.”

Messi maakt zich geen zorgen over de toekomst van Barcelona na zijn vertrek. "Barcelona is een van de beste teams in de wereld, er komen in de toekomst weer nieuwe spelers. Zoals Laporta zei: de club is belangrijker dan wie dan ook. Uiteindelijk zal het wennen, zoals alles. Wat als ik terugkom om tegen Barcelona te spelen? De mensen bij Barcelona kennen me, ze weten dat ik competitief ben. Als ik hier komt, zal ik vechten om te winnen." Messi besloot: "Als je niets zegt, gaan de mensen hun eigen verhaal maken. Ik ben blij dat ik hier nu eerlijk mijn verhaal kan vertellen."