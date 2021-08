‘Deel van Barcelona-kleedkamer kiest nieuwe nummer 10 na vertrek van Messi’

Zondag, 8 augustus 2021 om 10:06 • Chris Meijer • Laatste update: 10:09

Een deel van de kleedkamer van Barcelona lijkt het een goed idee dat Sergio Agüero het rugnummer 10 van Lionel Messi overneemt, zo weet Cadena SER te melden. De 33-jarige Argentijnse aanvaller, die eerder deze zomer transfervrij werd overgenomen van Manchester City, kreeg aanvankelijk rugnummer 19 toegekend. Overigens heeft Agüero via Instagram voor het eerst van zich laten horen na de breuk tussen Barcelona en Messi.

“Al het beste in wat er ook voor je gaat komen, vriend. En altijd met die lach. Ik houd van je”, zo schrijft Agüero bij een foto die ogenschijnlijk zaterdagavond gemaakt is. Sport schrijft dat er zaterdagavond namelijk een afscheidsetentje heeft plaatsgevonden in huize Messi. Daarbij waren naast Agüero ook Sergio Busquets, Jordi Alba, Gerard Piqué, Shakira en youtuber Ibai Llanos aanwezig. Buiten verzamelden zich ondertussen fans die de naam van Messi scandeerden.

????Muchos aficionados siguen frente a la casa de Leo con cánticos de apoyo y pidiéndole que se quede ??@tjcope pic.twitter.com/zHWNUPyJiV — Víctor Navarro (@victor_nahe) August 7, 2021

Barcelona zal zich moeten opmaken voor het leven na Messi. Beide partijen bereikten weliswaar een akkoord en hadden de intentie om met elkaar verder te gaan, maar de contractverlenging kon niet worden afgerond vanwege de financiële regelgeving van LaLiga. Zodoende kan Barcelona hem niet langer vastleggen en heeft het er alle schijn van dat de Argentijnse aanvaller de overstap naar Paris Saint-Germain gaat maken. Messi geeft zondagmiddag vanaf 12.00 uur een persconferentie over de breuk met Barcelona.

Cadena SER meldt dat men reeds bezig zou zijn met het vergeven van zijn rugnummer 10. Agüero is een goede vriend van Messi en kwam naar Barcelona om met hem samen te spelen in clubverband. Nadat bekend werd dat Messi Barcelona gaat verlaten, staken direct geruchten de kop op dat Agüero onder zijn tot medio 2023 lopende contract bij de Catalanen uit wilde. Die berichten werden al snel ontkracht en een deel van de kleedkamer zou nu graag zien dat Agüero als de erfgenaam van Messi wordt aangewezen.

Barcelona maakte zaterdag de verdeling van de rugnummers bekend en daarbij kreeg Agüero nummer 19 toegekend. Bij Manchester City speelde de Argentijnse aanvaller de eerste jaren met nummer 16, waarna hij overstapte naar nummer 10. Er is overigens ook al een petitie gestart om rugnummer 10 bij Barcelona niet meer te vergeven. Voorlopig heeft nog niemand het rugnummer van Messi gekregen. Memphis Depay kreeg rugnummer 9 toegekend, dat hij overneemt van Martin Braithwaite.