Gakpo verbaast zich niet meer: ‘Hij maakt een supergoede ontwikkeling door’

Zondag, 8 augustus 2021 om 09:16 • Daniel Cabot Kerkdijk

Cody Gakpo is niet meer verbaasd over het goede spel van Noni Madueke. Mede dankzij twee treffers van de negentienjarige aanvaller won PSV zaterdag ten koste van Ajax (0-4) de Johan Cruijff Schaal. Madueke was ook al tweemaal trefzeker in de voorrondes van de Champions League. Gakpo benadrukte daarnaast in de Johan Cruijff ArenA dat de klinkende zege op de regerend landskampioen geen garanties geeft in de naderende strijd om de landstitel.

“We hadden de honger om deze wedstrijd te winnen. We zaten al in een goede flow”, verwees Gakpo naar de Champions League-duels met Galatasaray en FC Midtjylland. “Daar hoort deze wedstrijd ook bij en het is een prijs.” De aanvaller ziet progressie in Eindhoven. “Ik denk dat we als team scherp en fit zijn. Dat we tactisch goed stonden en op de juiste momenten toesloegen. Twee keer met Noni Madueke en in de tweede helft hebben we het goed afgemaakt.”

PSV maakt vooralsnog de indruk dat men in staat is om wedstrijden al in een vroegtijdig stadium min of meer te kunnen beslissen. “Ik denk dat we een goede balans hebben gevonden. Die hadden we vorig jaar ook wel, maar we zijn nu wat verder. We herkennen goed de momenten in een wedstrijd. Wanneer er sprake moet zijn van hoge pressing en wanneer je op de counter moet spelen. Dat zit wel in ons spel.”

Gakpo is zelf nog maar 22 jaar, maar hij verbaast zich niet over de kwaliteiten van de drie jaar jongere Madueke. Hij moest wel even enkele seconden over de vraag nadenken. “Het verbaast me niet. Ik train met hem. Dus ik weet wel wat hij kan. Hij heeft het vorig seizoen en daarvoor ook al laten zien. Alleen nu komt het er ook in de wedstrijden uit. Hij maakt een supergoede ontwikkeling door. Ik hoop dat hij zo door blijft gaan. Dat is goed voor hem én voor ons.”

Garanties leveren het succes in Amsterdam niet voor de rest van het seizoen, benadrukte Gakpo. De 0-4 zege zegt volgens de aanvaller in principe niets over de kansen in de strijd om de landstitel. “We moeten ons doorontwikkelen. We moeten nu die tweestrijd met Midtjylland pakken en daarna gewoon van wedstrijd tot wedstrijd kijken. De competitie is weer wat anders, daarin moeten we er ook weer staan.”