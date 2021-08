Waarom Kuipers toch geen geel maar rood trok voor Nicolás Tagliafico

Zondag, 8 augustus 2021 om 07:35 • Daniel Cabot Kerkdijk

Björn Kuipers floot zaterdag zijn laatste wedstrijd als professioneel arbiter. De 48-jarige scheidsrechter nam afscheid na de winst van PSV op Ajax (0-4) in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Kuipers noemde na afloop met name de eerste helft van het duel tussen Ajax en PSV intens. “Maar het was niet heel moeilijk”, verzekerde de scheidsrechter, die wel hulp nodig had van zijn assistenten om een goede beslissing te nemen.

Kuipers had de hulp van de VAR nodig om Nicolás Tagliafico van het veld te sturen. “Ik dacht aan een gele kaart, maar ik kreeg gelijk in mijn oortje dat Sander van Roekel en Erwin Zeinstra het rood vonden. Het was een vliegende tackle. Ik wilde geel trekken, maar toen heb ik even de rust bewaard. Tagliafico vliegt er wel aardig in, zie ik. Met name dat linkerbeen volgens mij. Het is gewoon een gevaarlijke tackle. Wat het gevaarlijk maakt, is dat tweede been op het standbeen.”

Kuipers legde ook uit waarom het lang duurde voordat de VAR de goal van Ajax, de mogelijke 1-1, afkeurde. “Op het EK zaten we met een groter team. Daarom duurt het wat langer.” Kuipers had nog wel even meegekund in de Eredivisie. “Maar ik wil gewoon een goed gevoel hebben bij mijn afscheid. En ik kan mijn eigen afscheid bepalen. Ik heb het fluiten niet nodig om te leven”, benadrukte de eigenaar van twee supermarkten in Oldenzaal. “Ik heb geluk dat ik de ruimte krijg om hier in Nederland afscheid te nemen. Dat was een hele grote wens van mij.”

“Ik heb alles gezien, alles beleefd en zowel nationaal als internationaal prachtige wedstrijden gehad", benadrukte Kuipers. “Ik ga de spanning missen van het toeleven naar een wedstrijd, maar ik wilde een goed gevoel bij mijn afscheid en kon het nu zelf bepalen.” Kuipers kreeg voor aanvang van de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA onder meer cadeaus van Ajax en PSV. Hij nam voor de aftrap zijn zoon mee het veld op, die de toss verrichtte.

Na het duel werd Kuipers toegesproken door directeur betaald voetbal Eric Gudde en kreeg hij voor de camera van ESPN een videoboodschap van voormalig topscheidsrechter Pierluigi Collina te zien. “Björn, wat kan ik zeggen op een dag als vandaag?”, vroeg de Italiaan zich hardop af. “Ik hou het simpel: gefeliciteerd. Nu is het moment om meer tijd door te gaan brengen met je familie, maar ik ga ook alvast mijn excuses aanbieden.”

“Ik ben namelijk bang dat we je niet al te lang thuis laten. Scheidsrechters hebben je nodig, het voetbal heeft je nodig. Tot snel!” Kuipers was zichtbaar onder de indruk van de video. “Wat een geweldige boodschap. Echt superleuk gedaan, dankjewel daarvoor”, stamelde hij na het zien van de beelden.