Karsdorp en Mourinho gaan door het lint; oefenduel loopt volledig uit de hand

Zondag, 8 augustus 2021 om 06:53 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:06

Het vriendschappelijke duel tussen Real Betis en AS Roma (5-2) is zaterdagavond volledig uit de hand gelopen. Drie spelers, onder wie Rick Karsdorp, kregen een rode kaart in het Benito Villamarín en ook José Mourinho werd naar de tribune verwezen. Het is overigens niet de eerste keer in de voorbereiding op het nieuwe seizoen dat de frustraties bij AS Roma hoog oplopen. Dat gebeurde ook al tegen FC Porto, na een overtreding van Pepe.

In de eerste 58 minuten was er vrij weinig aan de hand in Zuid-Spanje, behoudens gele kaarten voor Karsdorp, Lorenzo Pellegrini en Henrikh Mkhitaryan in de eerste helft. De vlam sloeg in de pan toen Álex Moreno ogenschijnlijk al duikend de bal in het doel kopte. De linksback maakte echter hands en dat was Jorge Figueroa Vázquez, de dienstdoende scheidsrechter, ontgaan. De VAR is niet beschikbaar tijdens oefenduels en dus telde de 3-2 van het team van trainer Manuel Pellegrini.

So the referee managed to mess up the game. How will it benefit Betis to play against 9 man Roma without their coach? Pellegrini red card, Mancini red card, Mourinho red card, another of his staff red card. Lol what a joke? And yes Betis 3rd goal was a clear hand ball pic.twitter.com/2qe0RP2Kls — Mourinhofans Tv (@MourinhofansT) August 7, 2021

De onvrede bij AS Roma was vervolgens goed merkbaar. Gianluca Mancini kreeg geel en Pellegrini kreeg zelfs rood voor zijn commentaar jegens de arbiter, die vervolgens ook nog eens cynisch de hand werd geschud door de captain van AS Roma. Mourinho kwam het veld op om zijn ongenoegen te uiten, waarna hij naar de tribune werd verwezen. In de 65e minuut kreeg Mancini na een overtreding zijn tweede gele kaart en stond AS Roma met negen man op het veld.

Bijna achtduizend toeschouwers zagen hoe Karsdorp na 78 minuten spelen de volgende was die een rode kaart kreeg van Figueroa Vázquez. Na zijn charge op Joaquín wachtte de Nederlander niet eens meer de beslissing van de Spaanse arbiter af en liep hij al naar de kant. In het restant van de wedstrijd liep de Spaanse club dankzij doelpunten van Cristian Tello en Robert uit naar een 5-2 overwinning.

And yes Roma is down to 8 men. I guess Betis will get this much help in their first game of the season next week. What a training match? pic.twitter.com/9YsC1gVU6e — Mourinhofans Tv (@MourinhofansT) August 7, 2021

De kranten in Spanje spreken zondag schande van het gedrag van AS Roma. “AS Roma en Mourinho moeten zich laten behandelen”, zo schrijft Marca zelfs, ook verwijzend naar het massale opstootje in de oefenwedstrijd tussen AS Roma en FC Porto. AS Roma start de Serie A over twee weken met een thuiswedstrijd tegen Fiorentina.