Schmidt: ‘Ik denk dat hij over twee jaar nog meer waard is voor PSV’

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 23:49 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:16

Roger Schmidt heeft na een teleurstellend eerste seizoen zijn eerste prijs met PSV binnen. Met Noni Madueke in een hoofdrol zag de oefenmeester zijn ploeg zaterdag in de Johan Cruijff ArenA over Ajax heen lopen en de Johan Cruijff Schaal in de wacht slepen: 0-4. “We zijn nu al veel verder dan in het hele vorige seizoen”, beaamde de Duitser. “We doen het tactisch veel beter en ik zie ook een grote wil om te winnen.”

“Bovendien maken we een hele fitte indruk. Vorig seizoen kwamen enkele nieuwe spelers pas vlak voor het sluiten van de transfermarkt bij ons. Nu hebben we onze zaken snel op orde.” Madueke maakte de eerste twee treffers tegen Ajax en is al vroeg in het seizoen in vorm. De negentienjarige Engelsman scoorde ook al in de return tegen Galatasaray (1-2 winst) en in de heenwedstrijd tegen FC Midtjylland (3-0).

Schmidt is niet bang dat Madueke deze maand nog naar een topclub in de Premier League vertrekt. “Hij ontwikkelt zich heel goed. Maar hij is nog zó jong en voelt zich zó goed bij PSV. Het is voor hem en voor PSV goed dat hij blijft. Misschien kan hij nu al veel geld opleveren. Maar ik denk dat hij over twee jaar nog meer waard is”, benadrukte de trainer. "Daarom denk ik dat het voor hem en de club wijs is om de ontwikkeling hier te vervolgen."

'Hij bezorgt ons heel veel power in de voorhoede, maar werkt ook keihard en vervult zijn taak in de tactiek uitstekend. Hij heeft een grote stap gezet." Madueke zelf houdt zich niet bezig met een transfer. “Mijn focus is nu op PSV. We willen ons kwalificeren voor de Champions League.” Schmidt sluit niet uit dat er nog een paar nieuwe spelers naar Eindhoven komen. “Maar het is ook niet zo dat we een enorm signaal hebben afgegeven. We hebben met 0-4 gewonnen in hun huis. Maar Ajax speelde ook ruim een helft met tien man. Vorig seizoen hebben we ook goed tegen Ajax gespeeld. Maar we hebben het af laten weten in de andere wedstrijden.”

“Misschien was dit een van mijn beste wedstrijden”, zei Madueke over zijn optreden. “Ik ben blij dat ik het verschil kon maken, maar we hebben het als collectief gewoon goed gedaan.” Bij de 0-1 ging hij op snelheid binnendoor bij Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez, maar bij het tweede doelpunt toonde hij aan ook buitenom te kunnen passeren. “Ik probeer zowel buitenom als binnendoor te gaan. Als ik aan de bal ben, moeten verdedigers maar raden welke kant ik op ga.”