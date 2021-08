Trainer Stade Brest: ‘Dit is niet erg correct, maar ik krijg een stijve van hem’

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 23:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:49

Stade Brest begon zaterdag aan het seizoen in de Ligue 1 met een verrassend gelijkspel uit bij Olympique Lyon (1-1). Trainer Michel Der Zakarian deed na afloop van de wedstrijd, waarin Marco Bizot zijn debuut voor Brest maakte, een erg pikante uitspraak over Lionel Messi. De Argentijn staat op het punt om bij Paris Saint-Germain te tekenen en Der Zakarian ziet wel heel erg uit naar zijn komst naar de Franse competitie.

"We zeggen dat we een een slechte competitie hebben, dat er veel dingen niet goed aan zijn, maar als we erin slagen om zo'n speler binnen te halen zou dat uitzonderlijk zijn", aldus de trainer van Stade Brest op de persconferentie. "Dit is misschien niet heel beleefd, maar ik krijg een stijve van hem. We zullen van hem genieten." Messi geeft zondagochtend overigens een persconferentie, waarin hij in zal gaan op zijn toekomst.

Der Zakarian werd na afloop van het verrassende punt tegen Lyon gevraagd naar zijn keuze om Bizot direct onder de lat op te stellen. Daarmee lijkt de oefenmeester afscheid te nemen van Gautier Larsonneur, die al vier seizoenen lang eerste doelman is bij Brest. "Gautier had ook kunnen spelen, maar ik wilde iets triggeren, omdat we in de voorbereiding veel doelpunten tegen hebben gekregen", aldus de coach.

Bizot moest een hard schot van Islam Slimani laten gaan, maar hield verder zijn doel schoon tegen het Lyon van Peter Bosz. "Gautier is een goede keeper, maar Marco heeft ervaring. Hij is international, hij is explosief, heeft goede reflexen, is goed in de lucht en hij neemt echt ruimte in het doel in." Voor de concurrent van Bizot kan de keuze een keerpunt in zijn carrière zijn. "Het is voetbal. Het is mijn taak om keuzes te maken, daar word ik voor betaald."