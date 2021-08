Van Ginkel: ‘Dan moet Ajax maar eerder beginnen aan de voorbereiding’

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 23:33 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:39

Marco van Ginkel wilde zaterdagavond niets weten van de suggestie dat PSV verder is in de voorbereiding dan Ajax dankzij de drie duels van de Eindhovenaren in de voorronden van de Champions League. Het team van Roger Schmidt maakte zowel in de dubbele krachtmeting met Galatasaray als het heenduel met FC Midtjylland een uitstekende indruk en veegde zaterdag in de strijd om de Johan Cruijff Schaal de vloer aan met Ajax: 0-4.

“Dan moeten zij maar eerder beginnen aan de voorbereiding”, sprak Van Ginkel duidelijke taal. “Ajax speelde inderdaad geen officiële wedstrijden, maar voor de voorbereiding maakt dat denk ik niet uit.” Het team van Erik ten Hag leed in de voorbereiding geen enkele nederlaag, met overwinningen op Koninklijke HFC (6-0), SC Paderborn 07 (1-4), Anderlecht (0-2) en Leeds United (3-1 en 4-0). De ontmoetingen met Quick’20 (1-1), Bayern München (2-2) en RB Leipzig (1-1) eindigden onbeslist.

Ten Hag verdedigt Tagliafico: 'Maar dit is een 'wake up call' voor Ajax

Toch wilde Van Ginkel tegelijkertijd niet al te grote conclusies aan het duel om de Johan Cruijff Schaal verbinden. “Een groot gedeelte van de wedstrijd hebben we tegen tien man gespeeld”, doelde hij op de rode kaart voor Nicolás Tagliafico. “We begonnen goed met die snelle 0-1. Daarna hadden we het lastig en hadden we geluk dat de VAR de gelijkmaker van Ajax afkeurde.”

“Na de 0-2 was het wel klaar", zei de middenvelder, die zelf na rust twee grote kansen liet liggen. “Maar al met al ben ik heel tevreden.” Madueke speelt een grote rol in de opmars van PSV in het prille seizoen. Hij scoorde al tegen Galatasaray en FC Midtjylland in de Champions League en in de Johan Cruijff ArenA zorgde hij met treffers in de 2e en 29e minuut voor de voortijdige beslissing.

"Madueke is heel goed begonnen aan het seizoen, al heeft hij vorig seizoen ook al mooie momenten laten zien", beaamde Van Ginkel. “Hij wordt steeds volwassener en gaat nu ook wedstrijden beslissen. Het is alleen maar genieten dat hij bij ons speelt.” PSV wacht dinsdag het weerzien met FC Midtjylland en zaterdag begint de Eredivisie voor de ploeg van Schmidt met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.