Bruggink: ‘Hij is voor PSV echt een speler van de buitencategorie’

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 22:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:08

Bij PSV kunnen ze na het binnenhalen van de Johan Cruijff Schaal enkel op lovende reacties rekenen. De ploeg van trainer Roger Schmidt was in de Johan Cruijff ArenA met 0-4 te sterk voor Ajax, dat op slag van rust met een man minder verder moest na rood voor Nicolás Tagliafico. De analisten van ESPN genoten niet alleen van Noni Madueke, die met twee treffers een belangrijk aandeel in de zege had, maar staken ook de loftrompet over Mario Götze. De Duitser zorgde met een schitterende treffer voor het slotakkoord.

"Of ons niveau hoger is geworden? Daar ben ik het wel mee eens", zei Götze zelf na afloop van het duel voor de camera's van ESPN. "Vorig jaar was natuurlijk bijzonder met het coronavirus en het spelen zonder publiek. Nu zijn we gegroeid. We hebben goede spelers erbij gekregen en aan details kunnen werken. De coach heeft ook tijd nodig gehad om zijn filosofie erin te krijgen. Het was een prima wedstrijd. We staan er goed voor. Maar we weten dat het seizoen lang is. Het is belangrijk om deze maand verder goed door te komen."

Götze zorgde misschien wel voor de mooiste treffer van de avond, toen hij in de slotfase werd bediend door invaller Yorbe Vertessen, naar binnen trok en de rechterkruising vond voor de vierde Eindhovense treffer. "Het is voor PSV van groot belang dat hij fit blijft", aldus Marciano Vink na afloop. "Ik zie niet iemand binnen de selectie die kan brengen wat hij op de nummer tien positie brengt. Hij brengt heel veel extra's voor dit team." Kenneth Perez zag een dominante Götze tegen Ajax. "Hij heeft echt op zijn sloffen gespeeld."

Ook Arnold Bruggink genoot van de manier waarop Götze speelde. "Zelfs in de laatste fase van de wedstrijd komt hij in de zestien", zegt Bruggink. "Hij heeft zo'n goed gevoel voor situaties, doet heel veel op intuïtie. Hij trekt het spel naar zich toe en dan maakt het voor hem niet uit. Dan laat hij voetbal zo verschrikkelijk makkelijk lijken. Als hij tussen de linies komt wordt het voor hem wel echt heel simpel. Hij is voor PSV, zeker nu, echt een speler van de buitencategorie. Hoe hij vandaag voetbalt, echt heerlijk. Die weet in zo'n tweede helft wat er moet gebeuren."