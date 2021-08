PSG en Wijnaldum beginnen ook moeizaam aan nieuw Ligue 1-seizoen

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 22:54 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:58

Paris Saint-Germain is zaterdag met een moeizame overwinning aan het nieuwe seizoen in de Ligue 1 begonnen. Zes dagen na de nederlaag tegen Lille OSC (1-0) in de Franse Super Cup was het team van trainer Mauricio Pochettino met 1-2 te sterk voor promovendus Troyes. Georginio Wijnaldum maakte zijn competitiedebuut voor PSG, waar tal van spelers nog ontbraken vanwege blessureleed of hun deelname aan het EK of de Copa América.

In de openingsfase van een onderhoudende eerste helft maakte PSG, waar onder meer Neymar en Sergio Ramos door blessureleed ontbraken, een weifelende indruk, maar het team van Pochettino stelde orde op zaken en ging met een voorsprong de rust in. Na negen minuten spelen keken de Parijzenaars reeds tegen een achterstand aan toen Oualid El Hajjam uit een corner van Dylan Chambost de bal hard achter Keylor Navas kopte: 1-0. PSG had in eerste instantie moeite om voor gevaar te zorgen, maar uiteindelijk waren twee goede minuten van les Parisiens voldoende om voor de ommekeer te zorgen in het Stade de l'Aube.

???????? ?? Achraf Hakimi laat zich direct van zijn beste kant zien in de Ligue 1 en het staat weer gelijk!#ZiggoSport #ESTACPSG pic.twitter.com/hiLnAYmCoc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 7, 2021

PSG nivelleerde na negentien minuten de tussenstand tegen de Ligue 2-kampioen van vorig seizoen: na een fraaie pass van Ander Herrera over de defensie heen was Achraf Hakimi te sterk voor Youssouf Koné en werkte hij de bal over doelman Gauthier Gallon heen: 1-1. Twee minuten later was het opnieuw raak toen Kylian Mbappé na een goede individuele actie het overzicht behield en Mauro Icardi in staat stelde om de bal in het doel te werken: 1-2.

De treffer van Icardi was uiteindelijk ook de winnende treffer, ook al was het na rust voortdurend eenrichtingsverkeer richting het doel van Gallon. Troyes speelde niet alleen met een vijfmansdefensie, maar ook nog eens met tien man achter de bal. De ruimtes voor met name Mbappe waren dan ook klein en ook uit standaardsituaties kon PSG de wedstrijd niet in het slot gooien. Het team van Pochettino speelt over exact een week een thuiswedstrijd tegen RC Strasbourg.