Haaland eist hoofdrol op in debuut van Malen voor Borussia Dortmund

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 22:35 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:40

Borussia Dortmund heeft zich zaterdag voor de tweede ronde van het toernooi om de DFB Pokal geplaatst. Het team van de officieel debuterende trainer Marco Rose was met 0-3 te sterk voor SV Wehen Wiesbaden, dat in de 3. Liga uitkomt. Erling Braut Haaland was de grote man met een hattrick. Donyell Malen maakte als invaller in de 66e minuut zijn debuut voor die Borussen. Borussia Dortmund opent het nieuwe seizoen zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt.

Vanaf minuut één was duidelijk dat Borussia Dortmund de tegenstander absoluut niet onderschatte. Het team van Rose speelde geconcentreerd, domineerde de eerste helft volledig en had met Haaland, die samen met Stefan Tigges de voorhoede van BVB vormde, een koele afmaker in de gelederen. Na 26 minuten had de Noor zijn eerste treffer van het seizoen al te pakken. Na een slimme steekpass van Marco Reus werkte Haaland net binnen het strafschopgebied de bal achter doelman Florian Stritzel: 0-1.

Vijf minuten later werd Haaland door Stritzel ten val gebracht dan wel bleef hij bewust achter zijn arm haken, waarna de scheidsrechter naar de stip wees. Hij schoof het leer droog en laag in de linkerhoek: 0-2. De thuisploeg startte goed aan de tweede helft, maar de eerste de beste aanval van Borussia was meteen raak en weer was Haaland de gevierde man. Na een pass van Giovanni Reyna wilde hij Stritzel door de benen spelen, dat lukte maar half, maar in de rebound werkte de Noor de bal alsnog in het lege doel: 0-3.

Malen maakte na 66 minuten zijn opwachting als vervanger van Tigges, terwijl Reus plaatsmaakte voor Thorgan Hazard. Borussia Dortmund leek ogenschijnlijk genoegen te nemen met de riante voorsprong, al werd Malen wel gezocht en probeerde de aanvaller zijn debuut met een doelpunt op te luisteren. Acht minuten voor tijd, na voorbereidend werk van invaller Axel Witsel en Reina, schoot de ex-PSV’er de bal tegen Stritzel op.