PSV vernedert Ajax in Johan Cruijff Schaal dankzij Noni Madueke

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 21:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:05

PSV heeft zaterdag voor de twaalfde keer in zijn historie de Johan Cruijff Schaal gewonnen. De ploeg van Roger Schmidt kwam tegen Ajax flitsend uit de startblokken en nam dankzij uitblinker Noni Madueke binnen het half uur een dubbele voorsprong. PSV kon het karwei in de tweede helft afmaken via Yorbe Vertessen en Mario Götze, nadat Ajax op slag van rust met tien man was komen te staan vanwege een rode kaart voor Nicolás Tagliafico: 0-4.

De wedstrijd had niet beter kunnen beginnen voor PSV. In de derde minuut ontving Madueke de bal op de rechterflank, waarna hij aan een dribbel naar binnen begon. Na Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez te hebben ontweken, schoot Madueke de bal laag in de korte hoek: 0-1. Ajax reageerde via Steven Berghuis, die uit een voorzet van Dusan Tadic en via de vingertoppen van Joël Drommel op de lat kopte.

Ajax was daarna sterker en zag een prachtig combinatiedoelpunt van Sébastien Haller afgekeurd worden vanwege buitenspel in de aanloop van Tadic. Enkele minuten later kopte Klaassen net over uit een voorzet van Tagliafico. Binnen het half uur sloeg Madueke opnieuw toe. Ditmaal ging de vleugelspits in een snelle counter buitenom bij Martínez, om met rechts hard binnen te schieten: 0-2. Tagliafico verloor daarna zijn hoofd en kwam hard in op de enkel van André Ramalho, hetgeen hem direct rood opleverde.

Vlak na rust probeerde Madueke het nogmaals, maar ditmaal ging zijn schot net voorbij de verre paal. Ajax bleef de aanval zoeken en gaf daarmee veel ruimte aan PSV. Invaller Yorbe Vertessen bediende Van Ginkel, die in vrije positie Remko Pasveer niet wist te passeren. De doelman van Ajax had even later ook een redding in huis op een hard schot van Madueke. Even later besliste PSV de wedstrijd alsnog. Vertessen onderschepte de bal bij Martínez, zette een een-twee op met Cody Gakpo, en rondde het met een droog laag schot knap af: 0-3. Het werd nog erger voor Ajax, want Götze maakte er op fraaie wijze 0-4 van, door eerst Lisandro Magallán te omzeilen.