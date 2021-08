Vurnon Anita kiest definitief voor langer verblijf in de Eredivisie

Woensdag, 25 augustus 2021 om 14:56 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:08

Vurnon Anita keert definitief terug bij RKC Waalwijk, zo weet het Brabants Dagblad woensdag te melden. De 32-jarige verdedigende middenvelder tekent donderdag een eenjarig contract en zal ook gelijk worden gepresenteerd door RKC. Het is de bedoeling dat Anita vrijdagavond al aantreedt tegen Fortuna Sittard. De routinier weigerde in eerste instantie nog het aanbod van de club om zijn verbintenis te verlengen, maar na enkele gesprekken zijn beide partijen er toch uitgekomen.

Anita ondertekende een jaar geleden een eenjarig contract met RKC en kwam uiteindelijk tot 29 duels voor het team van de inmiddels, naar streekgenoot Willem II, vertrokken Fred Grim. Hoewel de club graag langer door wilde met Anita, hield de routinier de boot af. Een nieuwe club meldde zich echter niet, ook mede omdat een corona-uitbraak voorkwam dat Curaçao mocht deelnemen aan het toernooi om de Gold Cup en hij zich daar in de kijker kon spelen.

Anita haakte begin augustus in eerste instantie aan om zijn conditie op peil te brengen. De middenvelder was ook aandachtig toeschouwer bij de 4-2 oefenzege op Lommel SK op 7 augustus. “Hij heeft een hele tijd niet getraind en gespeeld. Ik vind het wel mooi van RKC dat dat soort mannen kunnen meetrainen”, vertelde trainer Joseph Oosting enkele weken geleden aan het Brabants Dagblad. “Zoals we eerder ook met Alexander Büttner hebben gedaan. Dan zien we wel. Kan hij van waarde zijn of niet. Dat kan ik nu nog niet zeggen”, benadrukte Oosting begin deze maand.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij de samenwerking met Anita graag een vervolg wil geven. Het lijkt er nu op dat de bestuurder is geslaagd in zijn missie. De middenvelder speelde tussen 2005 en 2012 voor Ajax, waarmee hij twee keer kampioen werd. In de jaren die volgden, kwam de drievoudig Oranje-international uit voor Newcastle United en Leeds United in Engeland, Willem II en het Bulgaarse CSKA Sofia.