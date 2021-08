Marciano Vink geniet van Madueke: ‘Dat is wat hem zo gevaarlijk maakt’

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 21:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:20

Marciano Vink heeft genoten van de eerste helft tussen Ajax en PSV, waarin met name Noni Madueke de analist van ESPN kan bekoren. De aanvaller van PSV eiste in de eerste helft van het duel om de Johan Cruijff Schaal een absolute hoofdrol voor zich op met twee treffers. Na twee minuten spelen trok hij vanaf de rechterkant van het veld naar binnen om Remko Pasveer in de korte hoek kansloos te laten. Na een klein half uur spelen was hij wederom trefzeker, ditmaal met een schot met rechts.

"Ik denk dat ze in Eindhoven héél héél blij zijn met dit supertalent", vertelt Vink bij ESPN. "Dit is exact wat ik vooraf besproken heb. Hij heeft zo'n hoge snelheid, dan is het voor elke verdediger moeilijk om te reageren. Hij heeft de keuze om binnendoor en buitenom te gaan. Dat is wat hem zo gevaarlijk maakt. We zagen voor de wedstrijd al dat hij dit soort ballen aan het afwerken was. Dit is wat we het hele seizoen gaan zien. Dit talent is gewoon heel moeilijk af te stoppen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV en Ajax hielden er een moordend tempo op na in het eerste bedrijf. Op slag van rust stuurde Björn Kuipers in zijn afscheidswedstrijd Nicolás Tagliafico met rood van het veld na een harde tackle op André Ramalho. "Het is intens, zoals de wedstrijden tussen Ajax en PSV het afgelopen seizoen ook waren", constateert Arnold Bruggink. "Wij zitten dicht op het veld, dan krijg je dat extra goed mee. Je krijgt zo weinig tijd, het gaat zo snel. Laten we eerlijk zijn, in de Eredivisie gaan we dit heel weinig zien. Als je op dit moment dit niveau in de wedstrijd ziet, daar kan ik echt, echt enorm van genieten."

Kenneth Perez zag dat een aantal spelers moeite had om het hoge tempo bij te benen. "Negentien of twintig spelers kunnen er aardig mee omgaan, er zijn een aantal spelers die het moeilijk vinden om in dit tempo te spelen", aldus Perez. "Die hebben er duidelijk moeite mee. Het is een geweldige wedstrijd, maar kapotgemaakt door de rode kaart. PSV verdedigt goed, Ajax maakt een schitterende goal die wordt afgekeurd. Echt op de millimeter. Dit was echt een zeer boeiende wedstrijd, tot de rode kaart." Na een kwartier spelen keurde Kuipers een treffer van Sébastien Haller af wegens buitenspel.