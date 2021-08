Kenneth Perez zet grote vraagtekens bij rode kaart van Tagliafico

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 21:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:27

Ajax staat bij rust in de Johan Cruijff Schaal met 2-0 achter tegen PSV. Onderwerp van gesprek bij ESPN is naast de twee doelpunten van Noni Madueke de rode kaart voor Nicolás Tagliafico. Hoewel presentator Milan van Dongen ervan overtuigd is dat de linksback van Ajax terecht is weggestuurd, zet Kenneth Perez daar zijn vraagtekens bij.

Tagliafico verloor op slag van rust eerst het duel om de bal van Philipp Mwene en kwam vervolgens uit frustratie met gestrekt been in op André Ramalho, die hard op de enkel werd geraakt. Scheidsrechter Björn Kuipers wachtte met zijn beslissing en gaf na overleg met de VAR rood. Perez vond het geen rode kaart. "Is die tackle echt zo erg gezien het wedstrijdbeeld?", aldus de Deen. "Is deze heel hoog, is het met de noppen eerst?"

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Perez benoemt vervolgens dat Tagliafico in het opstootje dat volgde na zijn tackel ook nog een soort kopstoot uitdeelde aan Marco van Ginkel. Toch lijkt de beslissing voor de rode kaart alleen genomen op basis van zijn charge op Ramalho. Perez heeft wel genoten van de eerste helft. "Een geweldige wedstrijd, helaas kapot gemaakt door de rode kaart", aldus de analist.

Arnold Bruggink vond het wél rood. "Ik vind van wel. Je ziet Kuipers wachten. Deze beslissing heeft hij niet zelf genomen, maar echt op basis van de VAR." Ook Bruggink vond de eerste helft tussen Ajax en PSV erg boeiend. "Intens, zoals afgelopen seizoen die wedstrijden Ajax - PSV ook zo waren. Wij zitten hierachter heel dicht op het veld en dan krijg je dit extra goed mee. Je krijgt zo weinig tijd. In de Eredivisie gaan we dit gewoon heel weinig zien. Dat we dit niveau zien, daar kan ik heel erg van genieten."