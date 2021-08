Arnold Bruggink looft aanwinst van PSV: ‘Dit hadden ze zó hard nodig’

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 19:46 • Jeroen van Poppel

André Ramalho speelde pas drie officiële wedstrijden voor PSV, maar heeft Arnold Bruggink daarin meer dan overtuigd. De analist van ESPN looft de 29-jarige Braziliaanse verdediger voorafgaand aan de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax om de ervaring en rust die hij met zich meebrengt. "Echt een hele goede aankoop", aldus Bruggink.

Ramalho maakte een uitstekende indruk in het tweeluik met Galatasaray en het eerste treffen met FC Midtjylland. "Hij is een speler die het voortouw neemt", vindt Bruggink. "Jordan Teze wordt er nu natuurlijk uitgehaald en daar komt een persoonlijkheid voor terug, waarmee je iemand in je selectie hebt die meteen de baas is. De hiërarchie in de kleedkamer wordt opgeschud. Er is een hele andere dimensie, waarbij de ervaren spelers de baas zijn."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV betaalde slechts 2,5 miljoen euro aan Red Bull Salzburg voor Ramalho. "Hij is de baas door middel van coaching, maar eigenlijk door zijn hele presentatie", vervolgt Bruggink. "Als Marco van Ginkel zijn man laat lopen, is hij degene die erachter komt. Hij is een speler van 29. PSV had dit zo ontzettend hard nodig. Hij anticipeert in situaties, weet wat er gaat gebeuren, grijpt in. Dat geeft heel veel rust. PSV had die ervaring en dat leiderschap heel hard nodig."

In verdedigend opzicht is Ramalho nog niet echt getest, maar Bruggink gelooft dat de Braziliaan ook daarin voldoet. "Met name in de competitie zal dat geen enkel probleem zijn. Als je op hem inzoomt: hij is altijd bezig met anderen. Jonge spelers zijn vaak bezig met zichzelf, en hij is bezig met het team. Dat heeft Marco van Ginkel als aanvoerder, maar Ramalho voegt dat ook toe. Ik denk dat dat de allergrootste meerwaarde is van hem. PSV wil graag hoog druk zetten, dan moet je ook een speler hebben die dat durft en zichzelf inschakelt. Zijn passing naar voren is ook nog eens een keer een toegevoegde waarde."