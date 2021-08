Bizot stunt bij debuut voor Brest en dient Bosz eerste puntenverlies toe

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 18:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:56

Peter Bosz heeft zaterdagavond een valse start beleefd als trainer van Olympique Lyon. De oefenmeester kwam op de openingsspeeldag in de Ligue 1 in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Stade Brest, de nummer zeventien van het afgelopen seizoen in Frankrijk. Bij Brest maakte Marco Bizot zijn debuut tussen de palen. De doelman kwam deze week over van AZ en kreeg meteen het vertrouwen van trainer Michel Der Zakarian.

Bosz kende een wisselvallige voorbereiding met Lyon. De Nederlander won onder meer van het VfL Wolfsburg van Mark van Bommel, maar boekte in de laatste drie oefenduels geen enkele zege. Met name de 5-3 nederlaag tegen FC Porto deed zeer. "Ik ben blij met de progressie die we hebben geboekt in de speelwijze, maar we zijn er nog niet helemaal klaar voor. Vijf tegendoelpunten is te veel", zei Bosz. Dat zijn ploeg er nog niet helemaal klaar voor was bleek tegen Brest. In een weinig verheffende eerste helft zette Irvin Cardona de bezoekers kort voor rust op voorsprong. De aanvaller trok vanaf de linkerkant naar binnen en haalde verwoestend uit in de korte hoek: 0-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Even voor de openingstreffer verzuimde Moussa Dembélé Lyon op voorsprong te zetten. De spits kreeg alle tijd en ruimte om uit te halen, maar was onnauwkeurig in de afronding en schoot over. In het tweede bedrijf ontpopte zich een compleet andere wedstrijd en kreeg Brest de beste mogelijkheden om de score al snel verder uit te bouwen. Een poging van Romain Faivre werd echter na een goede individuele actie van de lijn gehaald en Anthony Lopes had een katachtige redding in huis op een kopbal van Brendan Chardonnet. Ook de rebound van Steve Mounie was een prooi voor de doelman van Lyon.

Bosz poogde vervolgens in aanvallend opzicht een offensief te forceren en bracht onder meer Islam Slimani binnen de lijnen na een uur spelen. Koud in het veld zorgde de Algerijn voor de gelijkmaker. Na een voorzet van Léo Dubois legde Karl Toko Ekambi de bal met het hoofd op een presenteerblaadje voor Slimani, die twee minuten na zijn invalbeurt voor de gelijkmaker tekende. Lyon drukte in het laatste kwart van het duel door op jacht naar de overwinning, maar slaagde daar niet in. Een kopbal van Dembélé op aangeven van Houssem Aouar ging rakelings langs de kruising en Slimani schreeuwde tevergeefs om een strafschop na een duw in de rug.