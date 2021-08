Brobbey, 16-jarige en aankoop van 20 miljoen euro debuteren bij RB Leipzig

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 17:54 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:56

Brian Brobbey heeft zaterdag zijn officiële debuut voor RB Leipzig gemaakt. Het team van de eveneens debuterende hoofdtrainer Jesse Marsch was in de eerste ronde van het toernooi om de DFB Pokal met 0-4 te sterk voor SV Sandhausen uit de 2. Bundesliga. Brobbey maakte na 68 minuten als vervanger van André Silva zijn opwachting in het Hardtwaldstadion. Scoren deed de transfervrij van Ajax overgekomen aanvaller niet.

Marsch kon niet over zijn sterkste elftal beschikken, daar onder meer aanvoerder Marcel Sabitzer met spierproblemen kampt en Dani Olmo zaterdag de finale van het Olympische voetbaltoernooi speelde. Ruim vierduizend fans zagen dat die Rote Bullen duidelijk een maatje te groot waren voor het lokale SVS. Na een vrije trap van Angeliño werkte Willi Orban de bal tegen de touwen: 0-1.

RB Leipzig was diverse keren dicht bij de 0-2; zo mikte debutant Mohamed Simakan de bal op de paal. Op slag van rust was Amadou Haidara het eindstation na een goede omschakeling van de bezoekers: 0-2. Na een uur spelen tekende Christopher Nkunku voor de 0-3. Brobbey viel enkele minuten later in en in minuut 78 maakten ook de zestienjarige Sidney Raebiger en winteraanwinst Dominik Szoboszlai voor het eerst hun opwachting in het tenue van de ambitieuze Duitse club.

Szoboszlai kwam in januari voor twintig miljoen euro over van Red Bull Salzburg, maar door een bovenbeenblessure speelde hij vorig seizoen geen enkele seconde. De duurste Hongaarse voetballer aller tijden was drie minuten na zijn invalbeurt trefzeker: 0-4. Leipzig start volgende week zondag aan een nieuw seizoen in de Bundesliga met een uitwedstrijd tegen FSV Mainz 05.