Romelu Lukaku gespot op vliegveld: ‘Ik kom snel met nieuws voor Inter-fans’

Maandag, 9 augustus 2021 om 20:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:37

Romelu Lukaku heeft in Milaan het eerste deel van de medische keuring van Chelsea doorstaan en gaat definitief de overstap maken, zo meldt Fabrizio Romano maandagavond. Zaterdag kwam de transfermarktexpert al met het nieuws dat Internazionale het bod van 115 miljoen euro heeft geaccepteerd. Daarmee wordt de 28-jarige spits de duurste aankoop uit de clubhistorie van Chelsea. Met een netto jaarsalaris van twaalf tot dertien miljoen euro wordt Lukaku ook de best betaalde speler. "Ik kom spoedig met nieuws voor de fans van Inter", vertelde de Belg, die met een privéjet vertrokken is naar Londen, aan Sky Sports na afloop van de geslaagde eerste keuring.

Kai Havertz en Kepa Arrizabalaga waren tot nu toe met een transfersom van tachtig miljoen euro de duurste aankopen van Chelsea, maar dat record gaat dus ruimschoots uit de boeken. Chelsea zette de laatste dagen vaart achter de komst van Lukaku. Als zijn transfer voor zondag beklonken is, dan mag de Belg volgende week zaterdag bij de openingswedstrijd van de Premier League tegen Crystal Palace al spelen.

Binnen Internazionale leidde de belangstelling van Chelsea voor Lukaku tot grote onrust. Trainer Simone Inzaghi en de directie, bestaande uit Beppe Marotta en Piero Ausilio, wilden Lukaku absoluut niet laten vertrekken, zeker omdat Inter met Achraf Hakimi, die naar Paris Saint-Germain ging, al een sterspeler kwijtraakte. Voorzitter Steven Zhang heeft desalniettemin zijn jawoord gegeven aan het bod van Chelsea op Lukaku. Ook voor Inter is het een absolute recordtransfer: de hoogste uitgaande overgang stond op naam van Zlatan Ibrahimovic, die in 2009 voor 69,5 miljoen euro aan Barcelona werd verkocht.

Lukaku had geen problemen om er zelf met Chelsea uit te komen, zo meldden Sky Italia en Romano eerder al. De Belgische spits kan in Londen een jaarsalaris van twaalf tot dertien miljoen euro plus drie miljoen euro aan variabelen tegemoet zien, terwijl hij in Milaan een contract heeft voor 8,5 miljoen euro per jaar. Ook op sportief vlak ziet Lukaku een terugkeer in de Premier League zitten. De aanvaller stond tussen 2011 en 2014 al onder contract bij Chelsea, maar kwam slechts tot vijftien wedstrijden in de hoofdmacht. Via Everton en Manchester United kwam hij in 2019 terecht bij Inter, waarmee hij afgelopen seizoen kampioen werd. Manchester United ontvangt overigens vier miljoen euro van de transfersom, zo weet The Athletic.